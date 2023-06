Renault razkril novega: podrobnosti atraktivnega avtomobila #foto

Renaultov novi športni terenec, ki nastopa s kupejevskimi linijami, je dolg 4,7 metra. Visok je 1,61 metra, medosna razdalja pa znaša 2,74 metra - enako kot pri modelu espace. To je Renaultov novi adut za avtomobilski segment D in prihaja kot nadgradnja prehodnih manjših modelov, med katerimi smo nazadnje že spoznali australa. Avtomobil se v segmentu D postavlja ob bok novodobnemu espaceu, le da izpostavlja kupejevsko dinamičnost in napoveduje tudi zmogljivejše pogone. Za štiri centimetre ima v primerjavi z australom in espaceom tudi širše koloteke.

Ime rafale je Renault našel v svoji zgodovini in sicer povezavi z letalsko industrijo. Zato so avtomobil včeraj tudi razkrili na razstavi na letališču Le Bourget pri Parizu.

Rafale je francoska beseda, ki spominja na veter, je pa tudi povezana z letalstvom, ki je v zgodovini Renaulta zapisano z zlatimi črkami. Najvidnejši primer so rekordi letala caudron-renault rafale, ki je leta 1934 doseglo hitrost 445 kilometrov na uro. Tedaj je bil Renault pionirski izdelovalec motorjev z notranjim zgorevanjem ne le za kopenska vozila, ampak tudi za vlake (motorizirane vagone “autorail”) in letala. Leta 1933 je Renault kupil francoskega proizvajalca letal Caudron in ustanovil podjetje Caudron-Renault. Vsa letala so poimenovali po vetrovih in prav tako tudi C460, tekmovalno enosedežno letalo za doseganje rekordov, ki je leta 1934 preimenovano v Rafale.

Začetni hibridni pogon že poznamo

Za pogon bo sprva skrbel že znani Renaultov hibridni sklop, ki ga poznamo tako iz australa kot espaceja. Sistemska moč znaša 150 kilovatov oziroma 200 “konjev”, srce pogona pa je 1,2-litrski bencinski trivaljnikz močjo 96 kilovatov. Pogon ima nato še dva elektromotorja, glavni med njimi ima moč 50 kilovatov. Kapaciteta baterije znaša dve kilovatni uri. Drugi elektromotor je visokonapetostni zaganjalnik in generator z močjo 25 kilovatov.

Rafali bodo imeli tudi štirikolesno krmiljenje. Medtem ko sta tudi Austral in novi Espace opremljena z večvodilsko zadnjo premo in sistemom 4CONTROL Advanced, ima novi Rafale še dodatno izboljšan sistem elektronskega nadzora zadnje preme Vehicle Motion Control 2 (VMC 2)

V Slovenijo prihaja prihodnje leto, cene še niso znane

Renault napoveduje tudi zmogljivejšo različico pogona. Osnovni bencinski motor bo enak, sistemska moč pogona pa bo skoraj 300 “konjev”. Ta bo imel na zadnji osi še dodatni elektromotor, s tem pa tudi štirikolesni pogon.

Ker je rafale šele razkrit in na ceste prihaja komaj naslednje leto, cene zanj še niso znane.

