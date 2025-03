Dodik zapustil BiH. Kako je to mogoče?

Mejna policija BiH je uradno odprla preiskavo o tem, kako in kje je voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik prečkal državno mejo in včeraj odpotoval v Srbijo, poroča Index.hr. In to kljub dejstvu, da je zanj razpisana policijska tiralica. Ta sicer velja le na ozemlju BiH, vendar zavezuje vse policijske agencije v državi, da Dodika aretirajo in predajo pravosodni policiji. To seveda velja tudi za mejno policijo, katere pripadniki med rednimi pregledi na meji skoraj vsakodnevno izsledijo in pridržijo osebe, za katere so domača sodišča izdala tiralico.

Mediji v BiH medtem špekulirajo, da je Dodik mejo s Srbijo prečkal prek katerega izmed številnih nezakonitih prehodov. Na ozemlju BiH ga sicer spremljajo težko oboroženi pripadniki posebne protiteroristične enote MUP RS, katerih naloga je preprečiti njegovo prijetje.

Dodik v Srbiji, naslednja postaja Izrael?

Dodik se je včeraj udeležil dogodka v Beogradu skupaj s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dogodek je organizirala srbska vlada ob obletnici začetka Natovih zračnih napadov na takratno ZRJ leta 1999. Kot poročajo bosanski mediji, naj bi Dodik po Srbiji obiskal še Izrael. Udeležil naj bi se konference v Jeruzalemu, ki bo posvečena boju proti antisemitizmu in je načrtovana za 26. in 27. marec.