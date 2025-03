Radi bi preprečili nastanek novega konflikta v Evropi

Washington je odločen preprečiti razpad Bosne in Hercegovine, je danes dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio ob prihodu v Savdsko Arabijo, kjer bodo potekali pogovori o prekinitvi vojne v Ukrajini. Kot je poudaril, bodo ZDA razmislile o dodatnem pritisku na voditelje Srbov v BiH, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Upamo, da lahko storimo vse, kar je v naši moči, da bi preprečili nastanek novega konflikta v Evropi," je ameriški državni sekretar Marco Rubio dejal ob prihodu v Džedo, kjer se bo v torek udeležil pogovorov ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini.

"Vsekakor proučujemo vse možnosti," je odgovoril na vprašanje novinarjev o morebitnem ukrepanju ZDA proti voditeljem Srbov v BiH. "Ne glede na to, kakšne so tamkajšnje notranje razlike, to ne sme voditi v razpad države," je poudaril.

Razmere v BiH so dodatno napete po nedavni obsodbi predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Mednarodna vojaška misija napovedala okrepitve

Parlament Republike Srbske je v odziv na razsodbo konec februarja sprejel več ustavno spornih zakonov, ki med drugim prepovedujejo delovanje štirih pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete. Zakoni so začeli veljati prejšnji teden, a je ustavno sodišče v petek do končne odločitve nato začasno zadržalo njihovo izvajanje. Tožilstvo BiH je medtem uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavno ureditev.

Rubio je pred tem ob naraščanju napetosti v BiH v petek opozoril, da dejanja Dodika ogrožajo stabilnost v BiH. Politične voditelje v BiH je pozval k dialogu. Mednarodna vojaška misija Eufor je medtem napovedala krepitev prisotnosti v državi.