Z molitvijo za srbski narod, ki so se je udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in drugi politiki, se je dopoldne v Beogradu začel vsesrbski zbor. Vladi Srbije in Republike Srbske sta sprejeli skupno izjavo o zaščiti nacionalnih interesov, zvečer pa so napovedali množično javno zborovanje.

Shod organizirata predsednika Aleksandar Vučić in Milorad Dodik, da bi po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug vsi skupaj sporočili, da so Srbi ne glede na to, kje živijo, en narod, da stremijo k istim ciljem, imajo skupno zgodovino ter se zavzemajo za mir in dobre odnose v regiji.

Zbor podpira tudi Srbska pravoslavna cerkev. Patriarh Porfirije je v današnjem nagovoru na molitvi v Hramu Svetega Save povedal, da se srbski narod danes zbira za duhovno enotnost in mir med vsemi ljudmi in vsemi narodi. "Ne zbiramo se proti komu, temveč se zbiramo za dobro prihodnost nas in vseh, ki živijo z nami in okoli nas," je dejal. Vse Srbe je pozval, naj bodo enotni ter da obenem negujejo mir in odnose z drugimi.

"Zgodovinski dokument, ki rehabilitira srbski nacionalni interes"

Dopoldne so se na bilateralnih sestankih sestajali resorni ministri Srbije in Republike Srbske ter razpravljali o sodelovanju.

Vučić se je z Dodikom, predsedniki parlamentov ter vlad Srbije in Republike Srbske srečal na sestanku, na katerem je bil prisoten tudi patriarh. Zatem je sledila skupna seja obeh vlad, na kateri so soglasno sprejeli skupno izjavo o zaščiti narodnih in političnih pravic ter skupne prihodnosti srbskega naroda. Parlamenta Srbije in Republike Srbske naj bi jo potrdila v prihodnjih 90 dneh.

Deklaracijo je Dodik označil za zgodovinski dokument, ki rehabilitira srbski nacionalni interes. "Deklaracija je bistven nacionalni dokument, dala je odgovore na številne izzive in kaj je treba narediti v prihodnje," je povedal.

Foto: M.A./ATA Images/PIXSELL Republika Srbska, sicer entiteta Bosne in Hercegovine, si po besedah Dodika želi močno Srbijo. Dodik je predlagal, da se takšne skupne seje vlade sklicujejo vsako drugo leto: "Razumeti morate, da nam je zelo težko ostati v BiH s tistimi, ki nam pripisujejo genocid," poroča Tanjug.

Vučić je poudaril, da regija potrebuje mir. "V deklaraciji ni razdruževanja. Prosim vas, da milionkrat pomislite, kako zelo vsi potrebujemo mir," je dejal in dodal, da Srbija Republike Srbske nikoli ne bo pustila na cedilu. "Poskušajte vse rešiti mirno in v pogovoru z drugimi ter v skladu z Daytonom," je dodal.

Ob tem je med drugim napovedal, da bo Srbija v ponedeljek izplačala deset milijonov evrov za izgradnjo avtoceste med Bijeljino na severovzhodu BiH in Sremsko Račo v Srbiji.

Začetek množičnega javnega zborovanja v okviru vsesrbskega zbora je predviden ob 17. uri na Trgu republike v središču Beograda, zvečer naj bi ga pospremil tudi ognjemet.