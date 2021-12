Novo odkritje: pod strupenim jezerom našli dragoceni litij

Kalifornija je že tako ali tako prestolnica električnih avtomobilov ZDA in veliko vlaga v njihov razvoj ter pospeševanje prodaje. Zdaj bi lahko ta zvezna država postala še industrijsko središče vseh električnih vozil ZDA, saj so pod mrtvim jezerom Salton Sea našli velikanske zaloge litija.

Nekoč medeno središče, danes mesto duhov s smrtonosnim jezerom

Jezero s površino 890 kvadratnih kilometrov je nastalo leta 1905, po tem, ko je po močnem deževju reka Kolorado podrla nasipe namakalnega sistema, voda pa je napolnila pred tem izsušeno jezersko korito sredi puščave. Jezero je zaradi neurejenega namakalnega sistema bližnjih kmetijskih površin in odvajanja vode sčasoma postajalo vse bolj ujeto v oklep alg, ki so zaradi odmiranja poskrbele za njegov zaton. V šestdesetih letih je zaradi smradu in strupene vode jezero odgnalo vse petične goste, bogate vile in restavracije pa so še danes v večini primerov zapuščene. A očitno bodo električni avtomobili zopet prinesli življenje ob Salton Sea.

Nekoč je bil to raj za dopustnike in bogate lastnike vil, a je jezero zaradi obilice alg kmalu postalo ekološka bomba. Zdaj je praktično zapuščeno −s propadajočimi hišami in počitniškimi prikolicami. Foto: Wikimedia Commons

Pod jezerom naj bi bile po trenutnih izračunih ameriškega ministrstva za energijo ogromne rezerve litija. Na letni ravni bi lahko izpod jezera pridobili 600 tisoč ton litija, kar je več, kot trenutno potrebuje celotna država. "To je odlična priložnost, da se za potrebe države Kalifornije uporabijo te rezerve in da se reši zelo pomemben problem − elektrifikacija vsega," je za Auto News povedal glavni direktor za energetiko neprofitne organizacije New Energy Nexus Danny Kennedy.

"Če želi Joe Biden izdelovati baterije v Ameriki za elektrifikacijo naših voznih parkov, je to na takšnem nivoju naša edina priložnost."

Za nahajališče vedo že nekaj časa

Kot je pojasnil Rod Colwell, izvršni direktor pri podjetju Controlled Thermal Resources, za zaloge litija vedo že nekaj časa, a do zdaj ni bilo ekonomično, da bi začeli postopek pridobivanja. Ker je, tako kot v Nemčiji, litij stisnjen v izredno vroči vodi, ga je lažje pridobivati na tak način kot pa z rudarjenjem. Enajst geotermalnih obratov že deluje v okolici, kjer iz zemlje pridobivajo litij in hkrati črpajo slanico, nastalo paro pa pretvarjajo v energijo.

Zdaj bodo začeli gradnjo nove tovarne, kjer bodo pridobivali litij. Glede na trenutne ocene bodo na začetku lahko na letni ravni pridobili do 300 ton litija. V zagonsko podjetje Controlled Thermal Resources je vložil tudi General Motors, ki zdaj z njimi sodeluje pri gradnji novega obrata za pridobivanje litija.

Foto: Wikimedia Commons

