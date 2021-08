Veliko odkritje v Nemčiji: našli ogromne količine litija

Na območju dolgem 300 in širokem 40 kilometrov v dolini Zgornjega Porenja v Schwarzwaldskem gozdu so geologi odkrili tako velike zaloge litija, da bodo lahko iz njih izdelali 400 milijonov električnih avtov. V Nemčiji, ki ne velja za z naravnimi viri bogato državo, so tako odkrili eno največjih zalog litija na svetu.

Proizvajalci električnih avtomobilov se s povečevanjem prodaje vse težje spopadajo z višjimi proizvodnimi številkami, ker je pridobivanje zemeljskih redkih materialov zaradi pomanjkanja vse težje. Nekateri so si zato rezervirali zaloge za več let naprej, a zaradi njihove redkosti je marsikoga skrbelo, kako bodo prišli do ključnih materialov za izdelavo baterij. Litij je eden ključnih sestavnih elementov baterij, zato je povpraševanje po njem veliko. Z odkritjem v Nemčiji si je marsikateri proizvajalec oddahnil, najverjetneje pa še najbolj domači avtomobilski proizvajalci.

Kako do belega zlata?

Litij je pod površino v tekočem stanju in je ujet v podzemnih vrelcih vrele vode tisoče metrov pod reko Ren. Če so so napovedi geologov pravilne, je pod površjem največja zaloga litija na svetu. A največje vprašanje ostaja, ali ga je možno uspešno pridobiti. Če bi geologom in podjetjem, ki so pripravljena investirati, to uspelo, bi se odvisnost nemških proizvajalcev glede uvoza litija z drugih držav močno zmanjšala.

Lokalne oblasti, ki si želijo pričeti z izkopavanjem litija, so že zaskrbljene glede lokalne opozicije in lokalnega prebivalstva. Do zdaj so zaloge litija našli predvsem v oddaljenih območjih Avstralije ali Južne Amerike, kjer praktično ni prebivalcev ali drugih naselij, ki bi nasprotovale izkopavanjem. Interes za začetek izkopavanja s pomočjo geotermalnih postaj in pripadajočih objektov so že pokazali pri Vulcan Energy Resources. Vložiti nameravajo dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov) v razvoj teh geotermalnih postaj in za začetek izkopavanja.

Glede na njihove napovedi bi lahko do leta 2024 na dveh lokacijah na letni ravni prišli do 15 tisoč ton litijev hidroksida. Z drugo fazo izkopavanj bi pričeli po letu 2025, ko bi s pomočjo dodatnih postaj radi na letni ravni izkopali 40 tisoč ton litijev hidroksida. Za kako velike količine gre, priča podatke o uvozu litija v Nemčija. V letu 2020 so za potrebe električnih avtomobilov uvozili 5.300 ton litija.