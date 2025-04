Nemški brodolom na Kitajskem: brutalne številke, a protinapad se bliža #foto

Že ob koncu lanskega leta smo poročali o skrb vzbujajočih prodajnih rezultatih evropskih (nemških) premijskih avtomobilskih proizvajalcev na Kitajskem. Ta je največji svetovni avtomobilski trg, ki je bil za nemška podjetja tradicionalno med glavnimi viri prihodkov in dobičkov. Nemški premijski proizvajalci avtomobilov tam ustvarijo približno tretjino svoje prodaje.

Med najbolj vroča avtomobilska imena na Kitajskem zadnje leto spada Xiaomi, ki pa ga v Evropo pred letom 2027 ne bo. Foto: Xiaomi

Potem ko so evropski proizvajalci nekoč Kitajcem ponudili svoje avtomobile, so se razvijali tudi njihovi domači proizvajalci. Ker se je v zadnjih letih kitajski trg usmeril proti priključnim avtomobilom (električni, priključni hibridi), so Kitajci pridobili pomembne prednosti. Dostop imajo do cenejših surovin za baterije, avtomobile prav tako izdelujejo tudi s cenejšo delovno silo.

Z veliko nižjimi cenami so na trgu naredili preobrat in to velja tako za velikoserijski trg, kjer je BYD prehitel Volkswagen, kot še v večji meri za premijskega. Zdaj je Evropa tista, ki na Kitajskem lovi zaostanek ter priključek v hitrem razvoju elektrificiranih pogonov in digitalnih platform.

Prodajni padec za nemška podjetja je brutalen

Porsche je lani zabeležil 28 odstotkov manjšo prodajo kot leta 2023, v prvem četrtletju letošnjega leta je prodaja – primerjano z enakim obdobjem lani – zdrsnila še za 42 odstotkov. Številke so zgovorne – leta 2021 so na Kitajskem prodali 95 tisoč porschejev, lani le še 56 tisoč. Letos bo izplen očitno še nižji.

Pri Mercedesu je lani prodaja na Kitajskem padla za sedem odstotkov. Prodali so 683 tisoč avtomobilov, kar je bilo 34 odstotkov njihove celotne prodaje. Letos je v prvem četrtletju prodaja nižja za deset odstotkov. Pri Mercedesu poudarjajo, da so bili kljub temu najbolje prodajana znamka z avtomobili s ceno prek milijona kitajskih juanov (123 tisoč evrov).

BMW je skupaj z Minijem lani na Kitajskem prodal 13 odstotkov manj vozil kot predlani, letos pa je prodaja nižja za 17 odstotkov. Znamka BMW je letos prodajo povečala v vseh regijah, izjema je le Kitajska. Ta je za BMW največji posamični trg.

Audiju je lani kitajska prodaja padla za skoraj enajst odstotkov, prodali so 649 tisoč avtomobilov. Podatkov za letošnje prvo četrtletje še niso objavili.

BYD je v Evropo pripeljal svojo premijsko znamko Denza. Foto: Denza

V Nemčiji je položaj ravno nasproten. Kitajske znamke počasi sicer povečujejo prodajo, toda tržni deleži so še zanemarljivi. BYD je kot največji kitajski proizvajalec letos v Nemčiji prodal 1.225 avtomobilov – to je komaj 0,1 odstotka (!) celotne prodaje BYD v prvem četrtletju (990 tisoč vozil).

Toda medtem ko je Evropa za Kitajce predvsem poskus širitve svojih izvoznih trgov ter odmik od natrpanega in cenovno obremenjenega domačega trga, je Kitajska za premijske evropske znamke skoraj preživetnega pomena.

Kot smo že pisali, je na primer Porsche pred desetletjem na Kitajskem ustvaril tretjino svoje prodaje. Ta delež je v začetku letošnjega leta zdrsnil na komaj 13 odstotkov.

Volkswagen za razstavo v Šanghaju napoveduje tri svoje koncepte. Foto: Volkswagen

Foto: Audi

Toda prav gotovo položaj za nemška podjetja na Kitajskem še ni izgubljen. Evropski avtomobilski protinapad se bo začel že v drugi polovici aprila na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Audi bo tam prvič pokazal serijsko različico avtomobila svoje nove kitajske znamke AUDI, ki namesto tradicionalnih krogov na sprednji del vozila prinaša napis znamke. Ingolstadt se je povezal z razvojniki iz kitajskega SAIC in skupaj naj bi izdelali avtomobile, ki bodo povšeči Kitajcem.

Foto: Gregor Pavšič V Šanghaju bo več konceptov pokazal tudi Volkswagen, ki je bil vse od uradnega začetka štetja prodajne statistike najuspešnejši proizvajalec avtomobilov na Kitajskem. Predlani jih je prvič prehitel BYD. Volkswagen bo v Šanghaju prek svojih treh skupnih podjetij (FAW, SAIC, Anhui) pokazal tri nove koncepte. Na Kitajskem, za Kitajsko je slogan Volkswagnove usmeritve, ki je zelo zgovoren.

BMW bo že letos začel proizvodnjo prvih dveh avtomobilov s platforme neue klasse, Mercedes-Benz pa na Kitajsko pošilja najprej novega CLA in nato še prihodnje modele s podaljšanim medosjem. Na razkritju CLA v Rimu je bilo veliko kitajskih gostov, kar seveda ni naključje. Tako kot pri BMW se tudi pri Mercedesu s platformo MMA nadejajo večje električne konkurenčnosti na Kitajskem, pri čemer pa bodo eden glavnih izzivov prav konkurenčne cene.