Kaj se je zgodilo tej ženski?

Italijanska premierka Giorgia Meloni je po oceni ameriškega medija Politico politično najmočnejša in najvplivnejša oseba v Evropi. Na seznamu 28 najvplivnejših evropskih politikov ji družbo med drugim delajo še Ursula von der Leyen, Vladimir Putin, Donald Tusk, Friedrich Merz, Mark Rutte, papež Frančišek, Kaja Kallas in Viktor Orban.

Za italijansko premierko in voditeljico desne stranke Bratje Italije Giorgio Meloni je Politico zapisal, da so jo še pred desetimi leti imeli za nacionalistično čudakinjo (svojo politično kariero je leta 1992 začela kot članica podmladka neofašistične stranke MSI, op. p.). Nato pa ji je oktobra 2022 uspelo postati italijanska premierka, na tem položaju pa je spletla dobre odnose z Brusljem in Washingtonom.

Tesni stiki z Elonom Muskom

Giorgia Meloni ima tudi dobre povezave z najbogatejšim človekom na svetu Elonom Muskom, ki po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah postaja tudi eden od politično najvplivnejših ljudi na svetu.

Ko je oktobra 2022 postala premierka (v italijanščini Giorgia Meloni izrecno uporablja moško obliko imena svojega položaja, tj. predsednik vlade in ne predsednica vlade), so ji le redki napovedovali, da bo dolgo ostala na tem položaju.

Vodi stabilno vlado

Toda v zadnjih dveh letih je svojo vlado utrdila kot eno najstabilnejših v povojni Italiji. Čeprav je država obremenjena z državnim dolgom v višini 137 odstotkov njenega bruto domačega proizvoda (BDP), gospodarske napovedi niso tako slabe, da bi prestrašile tuje vlagatelje, ki jih privablja nenavadno mirno politično okolje, piše Politico.

Giorgia Meloni je v dobrih odnosih z najbogatejšim človekom na svetu Elonom Muskom. Foto: Guliverimage

Ugled 47-letne Giorgie Meloni v Evropi je posledica dojemanja, da je del zmagovitega političnega fenomena, globalnega gibanja ultranacionalističnih populistov. In njen uspeh pri normalizaciji njene prisotnosti na vrhu strukture moči bloka lahko Francozinja Marine Le Pen uporabi kot svoj načrt v primeru zmage na prihodnjih francoskih predsedniških volitvah.

Kaj bo storila v prihodnosti?

Giorgia Meloni je doslej svoj vpliv uporabljala predvsem v Italiji. Zdaj je vprašanje, ali bo začela napenjati svoje mišice tudi v mednarodnem prostoru in ali se bo – z novim vetrom, ki bo zapihal čez Atlantik s Trumpom – še naprej dobro igrala z institucijami, kot sta EU in Nato, ali pa se bo, kot namiguje nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon, vrnila k svojim desničarskim koreninam in izzvala status quo.

Vplivni operativci oziroma izvajalci

Politico je preostalih 27 najvplivnejših politikov oziroma politično vplivnih oseb uvrstil v več predalčkov. Med t. i. izvajalci oziroma operativci je na prvem mestu predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sledi ji ruski predsednik, imperialist Vladimir Putin, kot ga poimenuje ameriški medij. Tretji je poljski premier Donald Tusk.

Sledijo Španka Nadia Calvino, ki vodi Evropsko investicijsko banko, evropski komisar s Poljske Piotr Serafin, britanska finančna ministrica Rachel Reeves, francoska ekonomistka Stephanie Riso, ki ima pomembno vlogo pri pripravi novega sedemletnega proračuna EU. V skupini vplivnih operativcev so še nekdanji portugalski premier in novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ter Nemka Sabine Weyand, vodja generalnega direktorata za trgovino pri Evropski komisiji.

Glavni "motilec" je Friedrich Merz

V skupini t. i. motilcev, torej politikov in političnih vplivnežev, ki "motijo", "razbijajo" oziroma "rušijo" uveljavljena politična razmerja moči, je na prvem mestu vodja nemške CDU Friedrich Merz, ki ima dobre možnosti, da prihodnje leto postane novi nemški premier.

Med "razbijalci" oziroma "rušitelji" ustaljenih razmerij moč je na prvem mestu Nemec Friedrich Merz. Javnomnenjske ankete napovedujejo njegovi CDU zmago na nemških predčasnih volitvah, ki bodo prihodnje leto (predvidoma bodo do 23. februarja). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sledijo mu španska podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribero, župan poljske prestolnice Varšave Rafal Trzsaskowski (morebitni novi poljski predsednik), Francozinja Marine Le Pen, italijanski podpredsednik Evropske komisije Raffaele Fito (tesni sodelavec Giorgie Meloni), vzpenjajoča se madžarska politična zvezda Peter Magyar, vodja avstrijskih svobodnjakov Herbert Kickl, nemška proruska levičarska populistka Sahra Wagenknecht in njen rojak Udo Zolleis, ki je glavni politični strateg v Evropski ljudski strani.

Glavni "sanjač" je Mark Rutte

V skupini t. i. sanjačev je na prvem mestu nekdanji nizozemski premier in zdajšnji glavni tajnik Nata Mark Rutte. Sledijo mu Andrij Jermak, ki je od leta 2020 vodja osebja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, nekdanja estonska premierka in zdajšnja visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas in madžarski premier Viktor Orban.

V Politicovi skupini sanjačev so še šef nemškega oborožitvenega koncerna Rheinmetall Armin Papperger, poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, papež Frančišek, španski premier Pedro Sanchez in Arthur Mensch, ki vodi podjetje Mistral, francoski odgovor na ameriška orodja umetne inteligence.