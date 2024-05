Novinarji italijanske RAI stavkajo proti politizaciji. Melonijeva in vodstvo cenzuro zanikata.

Novinarji italijanske javne radiotelevizije RAI so danes začeli 24-urno stavko zaradi poskusov politizacije in nadzora vlade premierke Giorgie Meloni, je sporočil sindikat novinarjev Usigrai in obsodil poskuse politikov, da bi medijsko hišo spremenili v trobilo vlade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po navedbah sindikata so med razlogi za stavko tudi zahteve po izboljšanju delovnih pogojev. V sindikatu namreč že dlje časa opozarjajo, da primanjkuje osebja, in vodstvu RAI očitajo, da ne nadomešča ljudi, ki so se upokojili.

"Novinarji se bodo še naprej borili, da bi državljanom zagotovili uravnotežene in zanesljive informacije," je še sporočil sindikat in dodal, da bi si novinarji raje znižali plače, kot da bi izgubili svojo svobodo.

Vodstvo radiotelevizije je sporočilo, da je stavka ideološko in politično motivirana ter da razlogi zanjo nimajo "nobene zveze s pravicami delavcev". Stavko je medtem podprla levosredinska opozicijska Demokratska stranka (PD), ki je tudi obsodila poskuse vodstva RAI, da bi diskreditiralo sindikat.

Pritožbe glavnemu uredniku

Stavko so napovedali po tistem, ko je albanski premier Edi Rama, ki je blizu italijanski premierki, poklical glavnega urednika RAI Paola Corsinija, da bi se pritožil zaradi poročanja o spornem dogovoru o migracijah, ki sta ga sklenili Italija in Albanija. Rama je poročilo, ki je omenjalo skokovit porast stroškov gradnje migrantskih centrov, označil za pristransko.

Konec aprila je tudi izbruhnila afera zaradi obtožb, da je RAI cenzuriral govor pisatelja Antonia Scuratija, ki je kritičen do premierke Meloni in njenega odnosa do fašizma. Tako vodstvo RAI kot Melonijeva sta zanikala cenzuro.