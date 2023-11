Golob v Rim k Melonijevi

Premier Robert Golob bo v torek obiskal italijansko kolegico Giorgio Meloni. Glavne teme obiska bodo po napovedih povezane z migracijami, schengenskim prostorom, položajem slovenske manjšine in tudi z aktualnimi vprašanji znotraj Evropske unije in v njeni soseščini.

Italija je zadnja slovenska soseda, ki jo bo obiskal premier Robert Golob. Slovenski premier in njegova italijanska kolegica sta se do zdaj že večkrat srečala na večstranskih srečanjih.

Slovenija ne želi trajne odprave schengenskih pravil

Glavna tema pogovorov med Golobom in Melonijevo bodo migracije. Slovensko stališče je, da je treba schengenski sistem, ki ga je prva suspendirala Nemčija leta 2015, ohraniti, in sicer na eni strani z omejevanjem nezakonitih migracij in na drugi strani s krepitvijo zakonitih.

V slovenskem interesu je, da suspenz schengna ne bi bil trajen. To bi po slovenskem mnenju lahko dosegli z okrepitvijo mešanih patrulj na meji ter s prihodom evropske agencije za nadzor zunanjih meja Frontex na zeleno mejo med Hrvaško in BiH.

Položaj slovenske manjšine

Golob in Melonijeva se bosta pogovarjala tudi o slovenski manjšini v Italiji. Slovenska želja je, da bi imeli v Italiji živeči Slovenci zagotovljen sedež v italijanskem parlamentu. To bi lahko uredili s spremembo italijanske volilne zakonodaje.

Italijanski strani naj bi tudi predlagali, da bi se italijanski šolski minister glede zadev, ki se dotikajo slovenske manjšine, pred tem uskladi s slovensko manjšino.

Bližnji vzhod, Ukrajina, EU in Balkan

Golob in Melonijeva bosta govorila tudi o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, o prihodnosti EU oziroma o uvedbi kvalificirane večine pri odločanju ter o Balkanu oziroma o vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU. Na mizi bodo tudi energetska vprašanja, kot sta plinovod do Madžarske in JEK2.