Golob pred obiskom v Rimu s predstavniki manjšine o njihovem položaju

Premier Robert Golob je pred obiskom v Rimu danes gostil predstavnike slovenske manjšine v Italiji. Osrednja tema pogovora je bil položaj manjšine, zlasti na področju šolstva, medijev ter političnega zastopstva v italijanskem parlamentu in deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine (FJK), so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Predstavniki manjšine so na srečanju v Ljubljani opozorili na problematiko glede reorganizacije šolskega sistema, ki predvideva krčenje mreže slovenskih ravnateljstev v FJK. Pristojni italijanski ministrstvi sta namreč letos sprejeli odlok, po katerem bodo v FJK med letoma 2024 in 2027 ukinili tri ravnateljstva šol s slovenskim učnim jezikom.

Opozorili so tudi na problematiko nepriznavanja diplom in na neurejeno vprašanje avtonomije sedeža italijanske radiotelevizije Rai v FJK. Predstavniki slovenske skupnosti v Italiji so se tudi zavzeli za izboljšanje finančnega položaja manjšinskih organizacij.

Kot je še sporočil Ukom, bo eno ključnih sporočil, ki jih bo v torek italijanskemu vrhu na pogovorih prenesel premier Golob, pomen načela pozitivne recipročnosti. Pomembno je, da vladi sodelujeta pri zagotavljanju pravic in razvoja obeh manjšin – slovenske v Italiji in italijanske v Sloveniji – ter skrbita za izmenjavo dobrih praks in učinkovitih rešitev, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Slovenska manjšina v Italiji v nasprotju z italijansko v Sloveniji nima zagotovljenega sedeža v parlamentu v Rimu. Prejšnje italijanske vlade temu niso bile naklonjene, v Golobovem kabinetu pa napovedujejo nadaljevanje prizadevanj v tej smeri.

Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma pa je premierja v nedeljo v pismu pozvala, naj ob obisku v Rimu položi venca ob spominskem obeležju slovenskemu diplomatu Cirilu Kotniku, ki ga je po nemški okupaciji Rima leta 1943 mučil Gestapo, ter v spomin na devet partizanov, ki so jih italijanske sile zajele v bitki na Nanosu leta 1942 in so jih kasneje ustrelile v trdnjavi Forte Bravetta blizu Rima.

Kot je v pismu zapisal predsednik fundacije Marko Bidovec, bi tako premier popravil "napako državniške brezbrižnosti" predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki se ob večdnevnem obisku v Italiji maja letos ni poklonila tem narodnim junakom.