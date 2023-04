Jean-Marie Le Pen v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je resno.

Jean-Marie Le Pen, ki je star 94 let, je v soboto v svoji hiši v mestu Rueil-Malmaison zahodno od Pariza nenadoma potožil nad hudo izčrpanostjo, piše švicarski spletni medij Watson.ch. Razlog za to so lahko težave s srcem, piše francoski tednik Le Piont, ki se sklicuje na Le Penove prijatelje in druge neimenovane vire.

Le Pena sprejeli v bolnišnico

Novičarski kanal BFMTV in časopis Le Figaro sta poročala tudi o sprejemu Le Pena v bolnišnico v regiji glavnega mesta. Po poročanju BFMTV zdravniki njegovo zdravstveno stanje ocenjujejo kot resno.

Le Pen kljub ima kljub visoki starosti in umiku iz dejavne politike še vedno vpliv na francoski desnici. Leta 1972 je soustanovil protipriseljensko Nacionalno fronto in jo vodil skoraj štiri desetletja.

Spor med očetom in hčerko

Njegova hčerka Marine Le Pen je leta 2011 od njega prevzela vodenje stranke in si od takrat prizadeva, da bi stranka z bolj zmernim delovanjem dobila več glasov tudi med zmernejšimi volivci na desnici.

Marine Le Pen in Jean-Marie Le Pen Foto: Reuters

Le Penova je politično pretrgala odnose z očetom, potem ko je ta večkrat oviral njeno strategijo. Le Penova je tako na koncu leta 2015 svojega očeta izključila iz stranke. Le Pen je hčerkino dejanje označil za izdajo.

Nacionalna fronta postane Nacionalni zbor

V sodnem sporu je sprva dosegel, da so mu dovolili ohraniti naziv častnega predsednika Nacionalne fronte, a je pozneje izgubil tudi ta naziv. Leto dni po porazu na predsedniških volitvah leta 2017 je Marine Le Pen stranko preimenovala v Nacionalni zbor.