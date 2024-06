"Poveljnik oboroženih sil je za predsednika častni naziv, vendar je predsednik vlade tisti, ki ima v rokah denarnico," je v sredo v intervjuju za francoski časnik Le Telegramme med drugim dejala Le Pen.

Kandidat za premierja iz vrst njene stranke Nacionalni zbor (RN) Jordan Bardella je nedavno dejal, da bo Francija v primeru zmage RN na volitvah še naprej podpirala Ukrajino, vendar v to državo ne bo pošiljala raket dolgega dosega ali svojih vojakov.

V današnji objavi na omrežju X je Marine Le Pen sicer nekoliko omilila svojo izjavo. "Pridržane avtoritete predsednika republike pri pošiljanju vojakov v tujino ne postavljamo pod vprašaj, vendar ima predsednik vlade s proračunskim nadzorom možnost, da temu nasprotuje," je zapisala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Predsednik v Ukrajino ne bo mogel poslati vojske"

Macron medtem februarja letos na srečanju evropskih voditeljev v Parizu ni izključil možnosti napotitve francoskih vojakov v Ukrajino, čemur RN odločno nasprotuje.

"Jordan se z njim ne namerava prepirati, vendar je postavil meje. Predsednik v Ukrajino ne bo mogel poslati vojske," je v intervjuju, ki ga povzema portal Politico, še dejala Le Pen.

Francoski predsednik Macron je bil eden zadnjih zahodnih voditeljev, ki se je z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi srečal pred rusko invazijo Ukrajine. Tudi njemu ga ni uspelo pregovoriti, naj ne stori usodnega koraka. Foto: Reuters

V današnji objavi na omrežju X je sicer nekoliko omilila svojo izjavo. "Pridržane avtoritete predsednika republike pri pošiljanju vojakov v tujino ne postavljamo pod vprašaj, vendar ima predsednik vlade s proračunskim nadzorom možnost, da temu nasprotuje," je zapisala.

Na izjave Marine Le Pen so se danes ostro odzvali nekateri Macronovi zavezniki, ki so jo obtožili, da spodbuja dvome v ustavo ter ogroža varnost in red v državi.

Ukrajina je v francoski politiki zelo občutljiva tema

Obramba in podpora Ukrajini sta sicer med najbolj občutljivimi temami v napetih odnosih med Le Pen in Macronom, ki je svojo dolgoletno politično rivalko v preteklosti večkrat obtožil spogledovanja z Moskvo, navaja Politico.

Le Pen je s tem še nekoliko zaostrila retoriko pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Franciji potekale ta in prihodnji konec tedna. Zmaga se glede na ankete obeta njeni stranki RN, pred Macronovim liberalnim zavezništvom pa je na drugem mestu še levo usmerjena Nova ljudska fronta.