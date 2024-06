Na severu Evrope, blizu norveške obale, se je pred dnevi nad gladino morja dvignila ameriška jedrska podmornica razreda Ohio USS Tennessee. Šlo je za redek dogodek, saj ameriške jedrske sile praviloma ne razkrivajo lokacij svojih podmornic, in najverjetneje za razkazovanje mišic, katerega ciljno občinstvo je bila zagotovo predvsem Rusija. V bližini podmornice, ki lahko nosi do 24 jedrskih raket tipa Trident, so se gibali tudi križarka USS Normandy, izvidniško letalo P-8A Poseidon in premični poveljniški center E-6B Mercury, ki je znan tudi kot letalo za konec sveta oziroma za "sodni dan".

Lokacijo podmornice in spremstva v morju ob obali Norveške je na družbenem omrežju X razkril uradni profil šeste flote ameriške mornarice, ki je del ameriških pomorskih sil na območju Evrope in Afrike.

Kot so zapisali, so bili plovili in letali na območju Norveškega morja v nedeljo, 23. junija. Razloga, zakaj so bili tam oziroma zakaj so razkrili njihovo lokacijo, niso navedli, najverjetneje pa je šlo za pošiljanje sporočila Rusiji, da je ameriška podmornica, ki nosi jedrsko orožje, zelo blizu.

Šlo bi lahko tudi za ameriški odgovor na flotiljo, ki jo je Rusija pred nekaj tedni poslala proti Kubi za namen vojaških vaj. Ob ladjevju je tja odpotovala tudi ruska jedrska podmornica.

USS Tennessee je ena od štirinajstih ameriških jedrskih podmornic razreda Ohio in ena od dvanajstih, ki nosijo do 24 jedrskih raket Trident. Te so sicer britanskega porekla, a imajo ameriške bojne glave. Foto: Mornarica ZDA

Direktor ameriškega think tanka Nuclear Information Project Hans Kristensen, ki podrobno spremlja svetovni arzenal jedrskega orožja in premike vseh nosilcev jedrskih raket, vključno z jedrskimi podmornicami, je na družbenem omrežju X zapisal, da so ob opaženi prisotnosti strateškega poveljniškega letala E-6B Mercury zaslutili, da bi se ob obali Norveške lahko odvijale operacije, povezane z jedrskimi podmornicami, ni pa pričakoval, da se bo ena od njih dejansko pokazala:

As suspected, deployment of E-6B TACAMO nuclear command, control and communication aircraft to Norway indicated forward operations with nuclear missile submarines. https://t.co/EqaeAH2oK6



What I didn't expect was one of them surfacing off Norway in a blunt signal to Russia. 👀 https://t.co/SK7NHMNYtq — Hans Kristensen (@nukestrat) June 25, 2024

Po njegovih besedah gre za zelo jasen signal Rusiji.

USS Tennessee je sicer ena od štirinajstih ameriških jedrskih podmornic razreda Ohio in ena od dvanajstih, ki nosijo do 24 jedrskih raket Trident. Te so sicer britanskega porekla, a imajo ameriške bojne glave.

Ameriška jedrska podmornica USS Tennessee in križarka USS Normandy, ki v arzenalu nosi tudi vodene rakete. Foto: Mornarica ZDA

Letalo za sodni dan

Letalo E-6B Mercury, ki je znano tudi kot letalo za konec sveta oziroma letalo za "sodni dan", je medtem premična strateška baza, ki lahko v skrajnem primeru jedrskega spopada v primeru, da bi bile kopenske baze uničene ali onemogočene, prevzame vlogo glavnega poveljstva jedrskih sil ZDA, kar obsega tudi izdajanje ukazov ameriškim jedrskim podmornicam za napade na strateške cilje.