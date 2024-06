Norris je lovil in ujel Verstappna. Poskusi prehitevanja pa so se po nekaj krogih končali s trčenjem. Foto: Guliverimage Enajsta dirka sezone formule 1 je dolgo minevala brez prave drame, brez prehitevanj. Vse se je zdelo, da bo Max Verstappen (Red Bull) prišel do osme zmage sezone. A se je začelo zapletati ob njegovem drugem postanku. Zadnje leve pnevmatike mu niso mogli takoj odviti, izgubil je tri sekunde in pol. Obenem so mu nadeli rabljene rumene pnevmatike, saj bi bil z novimi belimi (tršimi) najverjetneje počasnejši. Lando Norris (McLaren), ki je zaostajal že osem sekund, se mu je tako približal na tri sekunde in ga nato v nekaj krogih tudi dohitel. Sledil je več krogov dolg dvoboj. Norris je večkrat neuspešno napadel, Verstappen je neprestano na zaviranju menjal linijo. Trčenje je bilo neizogibno. Zgodilo se je sedem krogov pred ciljem. Lando je v drugem zavoju napadel po zunanji strani, a je Max na zaviranju zapeljal v levo in res je prišlo do trčenja.

Verstappen je vodil večji del dirk, že na štartu pa se je nova smola zgodila Leclercu. Foto: Reuters Oba sta končala s predrto pnevmatiko. Verstappen se je sorazmerno hitro prebil do boksov in nazadoval na peto mesto, Norrisov dirkalnik pa je očitno utrpel še dodatne poškodbe in v boksih je samo parkiral. Nizozemec je zaradi povzročitve trčenja dobil 10 sekund kazenskega pribitka, a je imel toliko prednosti pred šestim, da je ostal peti. Dirkač Red Bulla je tako vseeno povišal prednost v skupnem seštevku sezone. Oba njegova tekmeca sta ostala brez točk, torej ob Norrisu še Charles Leclerc (Ferrari). Temu je pa že v prvem zavoju dirke Oscar Piastri (McLaren) zapeljal prek sprednjega krilca in po postanku za menjavo krilca je nazadoval na začelje. Monačan je dirko končal na 11. mestu.

Ko so najboljši trije pred podelitvijo pokalov gledali posnetek trčenja Verstappna in Norrisa, so se kar nekoliko privoščljivo nasmihali. Zmagal je George Russell (Mercedes), kar je njegova druga zmaga v formuli 1. Pred nesrečo vodilnih dveh je imel za njima skoraj 20 sekund zaostanka. Drugo mesto je osvojil Piastri, tretjega pa Carlos Sainz (Ferrari). Četrti je bil Lewis Hamilton (Mercedes), ki tako še naprej čaka na svojo 104. zmago, že od Savdske Arabije 2021. Pod odrom za zmagovalce sta se nasmejana objemala Toto Wolff in Fred Vasseur, šefa Mercedesa in Ferrarija. Tako zelo so vsi veseli, ko ne zmaga Verstappen.

VN Avstrije, končni vrstni red:



1. George Russell (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren) +1,9

3. Carlos Sainz (Ferrari) +4,5

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +23,1

5. Max Verstappen (Red Bull) +37,2

6. Nico Hülkenberg (Haas) +54,0

7. Sergio Perez (Red Bull) +54,6

8. Kevin Magnussen (Haas) +60,3

9. Daniel Ricciardo (RB) +61,1

10. Pierre Gasly (Alpine) +61,7

11. Charles Leclerc (Ferrari) +67,0

12. Esteban Ocon (Alpine) +68,3

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

14. Alex Albon (Williams) +1 krog

15. Juki Cunoda (RB) +1 krog

16. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

17. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

19. Logan Sargeant (Williams) +2 kroga

Odstop: Lando Norris (McLaren)



Skupni seštevek po VN Avstriji (11/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 237 točk

2. Lando Norris (McLaren) 156

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 135

5. Sergio Perez (Red Bull) 118

6. Oscar Piastri (McLaren) 112

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 85

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 355 točk

2. Ferrari 291

3. McLaren Mercedes 268

4. Mercedes 196

5. Aston Martin Mercedes 58

6. RB Honda 30

George Russell je prišel do svoje druge zmage v kraljici avtomotošporta. Foto: Reuters

Naslednja dirka bo naslednji konec tedna v britanskem Silverstonu.

Kako se je razpletala VN Avstrije



CILJ! Druga zmaga v karieri za Russlla, prva zanj in za Mercedes po letu in pol! Odstop Norrisa, Verstappen je peti, Leclerc 11.



Še 2 kroga: 1. Russell, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Hülkenberg, 7. Perez, 8. Magnussen, 9. Ricciardo, 10. Gasly, 11. Ocon, 12. Leclerc



Še 3 krogi: 10 sekund kazni za Verstappna, ker je povzročil trčenje. Prvak sicer nadaljuje na petem mestu in ima več kot 10 sekund prednosti pred šestim.



Še 5 krogov: Odstop Norrisa, ki je besen kot ris. "George, tole lahko zmagamo!" pa medtem Toto Wolff sporoča Russllu, ki vodi.



Še 6 krogov: Russell, Sainz, Piastri je zdaj prva trojica. Verstappen je prej opravil postanek, Norris je potreboval več časa, da je prišel v bokse.



Še 7 krogov: Trčenje Norrisa in Verstappna v drugem zavoju! Max je zapeljal v levo v Landa, ko ga je ta skušal prehiteti po zunanji strani. Oba s predrto pnevmatiko. Nekako se bosta privlekla do boksov. Vodstvo bo prevzel Russell.



Še 8 krogov: Norris napada, a še naprej ni uspel.



Še 9 krogov: Dober dvoboj! Norris pripravlja poskuša ...



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +0,9, 3. Russell +15,7, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Hülkenberg, 8. Perez, 9. Magnussen, 10. Ricciardo … 15. Leclerc



Še 12 krogov: Napad Norrisa v drugem zavoju. Bil je preglobok in je prehitel Verstappna izven steze. V naslednjem zavoju Max nazaj na prvo mesto.



Še 16 krogov: Norris je ujel Verstappna in bo poskusil z napadom.



Še 19 krogov: Dolg postanek za Verstappna (zadnja leva pnevmatika se ni takoj odvila). Izgubil je 3,5 sekunde. Dobil pa je še rabljen set rumenih gum. Za njim v bokse oba McLarna. Ostal je dve sekundi pred Norrisom.



47. krog: Russell prvi od boljših na drugi postanek. Prvi postanki niso nič spremenili.



42. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +6,9, 3. Russell +16,5, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Piastri, 7. Perez, 8. Gasly, 9. Ocon, 10. Cunoda … 16. Leclerc



36.krog: Polovica dirke. Verstappnova prednost je narasla na osem sekund. V boju za najvišja mesta zdaj nobenega pravega dogajanja.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +7,1, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Piastri, 7. Perez, 8. Hülkenberg, 9. Magnussen, 10. Ricciardo … 18. Leclerc



24. krog: Verstappen in Norris v bokse en za drugim, na stezi ostaja samo še Piastri. Russell je izbral rumene gume, vsi ostali najtrše bele.



23. krog: Zdaj pa postanki za najboljše, najprej Hamilton, krog pozneje Russell in Sainz. Norris je zmanjšal zaostanek za šest sekund.



21. krog: Norris je sedem sekund za Verstappnom. Prvih sedem še brez postanka, v ozadju pa dirkači že menjajo pnevmatike.



18. krog: Leclerc še drugič v bokse. Očitno je na dirkalniku še kakšna okvara. Nadaljuje, a z velikim zaostankom na zadnjem mestu.



14. krog: Niti Norris nima odgovora za Verstappna, že pet sekund razlike.



9. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +3,3, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Piastri, 7. Perez, 8. Hülkenberg, 9. Ocon, 10. Magnussen … 19. Leclerc



7. krog: Veliko dogajanja za vodilnim, Sainz je prehitel Hamiltona, Perez pa Piastrija. Leclerc z 42 sekundami zaostanka nadaljuje na 19. mestu.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Piastri, 8. Hülkenberg, 9. Ocon, 10. Magnussen … 19. Leclerc



3. krog: Hamilton prehiteva Russlla, a v naslednjem zavoju mlajši vrača udarec.



2. krog: Verstappen vodi, Leclerc pa po prvem krogu v bokse s polomljenim prednjim krilcem (v prvem zavoju ga je prehiteval Piastri in mu zapeljal čez krilce). Slab konec tedna za dirkača Ferrarija se nadaljuje.



Štart! Dober štart Verstappna. Russell je v drugem zavoju napadel napadel Norrisa. Neuspešno. Hamilton pa mimo Sainza. Pridobiva tudi Perez.



Krog za ogrevanje!



15 min do štarta: Sončen in vroč dan nedaleč prek slovenske meje v Spielbergu (Zeltwegu). Enajsta dirka sezone. Verstappen petič zapored na pole positionu na Red Bull Ringu. Tribune pa polne njegovih navijačev.



Štartna vrsta (71 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Perez, 9. Hülkenberg, 10. Ocon

Pred štartom dirke ...

Max Verstappen (Red Bull) je petič zapored na prvem štartnem mestu na Red Bullu Ringu, kar mu ni uspelo še na nobenem dirkališču doslej. To je ena od njegovih sicer kar treh domačih dirk. Prihaja iz Nizozemske, njegova mama je Belgijka, ekipa pa avstrijska. A McLaren, morda tudi Mercedes, naj bi bila na dirki bolj nevarna, kot sta bila na kvalifikacijah.

Max Verstappen je na Red Bull Ringu celoten konec tedna razred zase. Foto: Guliverimage

Lando Norris se zaveda, da bo Verstappna težko premagati. Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Verstappen je imel na začetku sezone izjemen niz osmih zaporednih prvih štartnih položajev (sedem letos, enega z zadnje dirke lanske sezone). Na prejšnjih treh velikih nagradah pa so si "pole position" pridirkali Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) in Lando Norris (McLaren). Verstappnova premoč oziroma premoč Red Bullovega dirkalnika se je torej začela topiti. In zato je bil Nizozemec še toliko bolj vesel prvega mesta na sobotnih kvalifikacijah na Red Bull Ringu. "Že nekaj časa nismo bili prvi na kvalifikacijah. Ekipa je dobro delala, da bi bil dirkalnik bolj konkurenčen. To je lep dokaz, da nam je uspelo. Upam, da to pokažemo tudi na dirki." Na šprinterski dirki je to že dokazal, ko je odbil napada Norrisa in Oscarja Piastrija (McLaren).

Charles Leclerc je imel ponesrečen petek in soboto. Foto: Guliverimage A 305 kilometrov dolga dirka je vendarle druga zgodba. V igro pride še taktika, izbire pnevmatike in postankov. Predvsem Norris je bil na prejšnjih dveh dirkah blizu temu, da Verstappnu vzame zmago, v Montrealu pa tudi Russell. Dirkač Red Bulla je letos sicer dobil sedem od desetih dirk. Premagan je bil samo v Melbournu (zmagal je Carlos Sainz s Ferrarijem), v Miamiju (Norris) in Monte Carlu (Leclerc). "Težko bo. Ko pogledaš njegovo hitrost, ti je jasno, da bomo morali narediti nekaj izjemnega, da bi lahko premagali Maxa in Red Bull," se drugi na štartni vrsti Norris zaveda, da bo zmage na avstrijskem Štajerskem težko dosegljiva. Tudi Russell, ki bo štartal s tretjega mesta, se zaveda, da bo pravi boj zanj na dirki bolj s Ferrarijem: "Boj bo pravi, še posebej s Ferrarijem. Menim, da smo še vedno malo za McLarnom in Red Bullom. Ampak vsekakor gremo v pravo smer." Ne odpišimo niti Leclerca, ki je bil po napaki v zadnjem hitrem krogu samo šesti. Monačan je prepričan, da je Ferrari precej hitrejši.