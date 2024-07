Ferrarijev mladi up dobil sedež za sezono 2025

Oliver Bearman Foto: Guliverimage Devetnajstletni Oliver Bearman drugo sezono dirka v formuli 2 – lani je prvenstvo končal na šestem mestu – in obenem opravlja naloge Haasovega in Ferrarijevega rezervnega voznika. Je član Ferrarijeve akademije, na katerega v Maranellu računajo čez nekaj let. V Džedi se je kot zamenjava za Carlosa Sainza več kot izkazal in zato je bilo jasno, da bo dobil za kaljenje v formuli 1 najprej priložnost v Haasovi ekipi, ki s Ferrarijevo tesno sodeluje. Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Silverstonu so zdaj tudi uradno potrdili, da je podpisal enoletno pogodbo. Tako da na polovici letošnje sezone za naslednjo ostaja nezasedenih samo še šest kokpitov (na začetku sezone jih je bilo kar 14).

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: Oliver Bearman in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

V sezoni 2025 v F1 pet dirkačev iz Velike Britanije

Za kako veliko zgodbo gre v Veliki Britaniji, priča ta fotografija. Novinarji so ga v Silverstonu kar obkolili. Foto: Guliverimage

"Težko z besedami opišem, koliko mi to pomeni. Ponosen sem, ko si na glas rečem, da bom dirkač ekipe Haas," je v Silverstonu dejal 19-letnik, naslednji v nizu izvrstnih mladih britanskih dirkačev. Velika Britanija bo imela v naslednjem letu štiri svoje voznike, kar se bo zgodilo prvič po sezoni 2013. Takrat so bili to Lewis Hamilton, Jenson Button, Paul di Resta in Max Chilton, zdaj bodo pod britansko zastavo dirkali Bearman, Hamilton, George Russell in Lando Norris. A pravzaprav bo na štartni vrsti kar pet Britancev, saj je bolj Anglež kot Tajec Alex Albon, ki nastopa pod tajsko zastavo (domovina njegovega očeta).

Da bo Bearman čim bolje pripravljen na pravi debi v formuli 1, bo letos še odpeljal nekaj petkovih prostih treningov. Dirkanje s Haasovim dirkalnikom bo sicer precej težje kot s Ferrarijevim. Letos je ta sedmi najhitrejši, Bearman ima tako s šestimi točkami iz Džede še danes več točk kot Kevin Magnussen na enajstih s Haasom.