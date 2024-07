Britanci zavladali v Silverstonu, na vrhu Mercedesa

Kvalifikacije na 12. postaji sezone so se začele v sončnem vremenu, a na še nekoliko razmočeni stezi od dopoldanskega dežja, zato so dirkači v uvodu vozili na pnevmatikah za delno mokro stezo, to pa je pomenilo kar zanimive kvalifikacije. Te so se sicer končale v povsem suhih razmerah.

Na svoj račun so prišli domači navijači, Russell, zmagovalec dirke prejšnji konec tedna v avstrijskem Spielbergu, pa si je po Kanadi še drugič letos privozil "pole position". Zanj je to tretji najboljši startni položaj v karieri.

Norrisu bo družbo v drugi startni vrsti delal trikratni zaporedni svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku sezone Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Njegov moštveni kolega Mehičan Sergio Perez je že v prvem delu kvalifikacij končal v pesku in šele na 19. mestu.

Tretjo vrsto sestavljata Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in Nemec Nico Hülkenberg (Haas), četrto pa Ferrarijev voznik Carlos Sainz ml. iz Španije in Kanadčan Lance Stroll v Aston Martinu.

Verstappen ima pred nedeljsko dirko na vrhu seštevka SP 237 točk, Norris je pri 156, Monačan Charles Leclerc (Ferrari), v kvalifikacijah le 11., pa 150.

Dirka za VN Velike Britanije se bo pričela ob 16. uri.

