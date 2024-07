Sergio Perez utegne ostati brez službe. Foto: Guliverimage Toliko dogajanja na dirkaški tržnici v prvenstvu formule 1, kot ga je letos, še nikoli ni bilo. Na začetku tega leta je bilo za sezono 2025 prostih kar 14 sedežev. Trenutno jih je še šest, a kaj lahko se zgodi, da se bo sprostilo še eno. Sergio Perez je nedavno podpisal novo dveletno pogodbo z Red Bullom, a je po seriji slabih rezultatov, ki se kar ne konča, njegova služba v ekipi iz angleškega Milton Keynesa vse bolj ogrožena.

Za Verstappnom zaostaja že 137 točk

Nico Hülkenberg je s Haasom na zadnjih dveh dirkah osvojil več točk kot Sergio Perez na zadnjih šestih. Foto: Guliverimage Na zadnjih dveh dirkah je z dvema šestima mestoma Nico Hülkenberg (Haas) osvojil 16 točk, kar je več, kot jih je Perez na zadnjih šestih dirkah s precej hitrejšim Red Bullovim dirkalnikom. Mehičan jih je vsega 15 točk (eno sedmo mesto, dve osmi in osmo na šprintu v Avstriji). V tem obdobju jih je njegov ekipni kolega in zmagovalec sedmih letošnjih dirk Max Verstappen 119. Številni so bili presenečeni, da je Perez dobil novo pogodbo, a kot zdaj poročajo angleški mediji, naj bi imel v njej klavzulo, ki jo lahko razveljavi. Če bo imel pred poletnim premorom ali pa ob koncu sezone več kot sto točk manj od Verstappna oziroma če bo na lestvici voznikov pet mest in več za njim. In vse to se mu zdaj že dogaja. Trenutno ima kar 137 točk manj. Zdi se skoraj neverjetno, da bi na VM Madžarske in VN Belgije nadoknadil teh 37 točk. Tudi na lestvici je zdrsnil na šesto mesto, pa še oba dirkača ekipe Mercedes sta tik za njim.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: Oliver Bearman in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

"Ni sprejemljivo, da ne osvaja točk"

Šef ekipe Christian Horner ga je dolgo zagovarjal, na zadnjih dveh dirkah pa je prekipelo tudi njemu. "Ve, da ni sprejemljivo, da ne osvaja točk. Moramo osvajati točke z obema dirkalnikoma in on to ve. Pozna svojo vlogo in svoj cilj. Nihče si torej ne želi bolj, da bi našel staro formo, kot si to želi on sam." Zmagovalec šestih dirk formule 1, a nazadnje lani na začetku sezone v Azerbajdžanu, je pred Silverstonom dejal, da bo obrnil rezultatsko krivuljo. A se to nedeljo to še ni zgodilo. Bil je 17.

Kam Sainz? Kdo v Mercedes?

Carlos Sainz še vedno ni izbral, za koga bo dirkal v sezoni 2024. Foto: Guliverimage Andrea Kimi Antonelli je prvič zmagal v F2. Foto: Guliverimage Carlos Sainz. Odkar je Flavio Briatore postal svetovalec ekipe Alpine, naj bi se nagibal k odločitvi za to angleško-francosko ekipo, a ob predpogoju, da bo ekipa v lasti Renaulta od leta 2026 namesto svojih začela uporabljati Mercedesove motorje. Povsem nemogoč vendarle ni niti Sainzov prestop k Mercedesu, saj ti še niso odločeni, ali bo najstnik Andrea Kimi Antonelli naslednje leto že nared za dirkanje v kraljici avtomotošporta. V soboto je na šprinterski dirki formule 2 sicer prvič zmagal. Na prejšnjih je dosegal sila povprečne rezultate. Pravi, da je čutil pritisk, ker ga vsi v Mercedesu tako pozorno spremljajo. Še naprej ni odločitve o nadaljevanju kariere sprejel. Odkar jepostal svetovalec ekipe Alpine, naj bi se nagibal k odločitvi za to angleško-francosko ekipo, a ob predpogoju, da bo ekipa v lasti Renaulta od leta 2026 namesto svojih začela uporabljati Mercedesove motorje. Povsem nemogoč vendarle ni niti Sainzov prestop k Mercedesu, saj ti še niso odločeni, ali bo najstniknaslednje leto že nared za dirkanje v kraljici avtomotošporta. V soboto je na šprinterski dirki formule 2 sicer prvič zmagal. Na prejšnjih je dosegal sila povprečne rezultate. Pravi, da je čutil pritisk, ker ga vsi v Mercedesu tako pozorno spremljajo.

Ricciardo in Lawson čakata

Liam Lawson Foto: Guliverimage Red Bull ima alternativo in lahko Pereza zamenja takoj po poletnem premoru. Možnosti sta dve: Daniel Ricciardo in Liam Lawson. Avstralec je z vse manj konkurenčnim dirkalnikom sestrske ekipe RB dvakrat na zadnjih štirih dirkah osvojil peščico točk, Novozelandec je lani kot zamenjava za Ricciarda v Alpha Tauriju odpeljal pet dirk in še čaka na svojo pravo priložnost v formuli 1. Ta teden naj bi za potrebne snemanja videomateriala z letošnjim dirkalnikom odpeljal nekaj krogov. Predlanski dirkalnik Alpha Taurija pa naj bi konec julija testiral v Imoli. Horner sicer zavrača namigovanja, da bodo to izkoristili, da ga pripravijo za zamenjavo Pereza.

Dogaja se tudi na tržnici inženirjev. Po skoraj dveh desetletjih ekipo Ferrari zapušča tehnični direktor za šasijo Enrico Cardile. Prestopil naj bi v Aston Martin. Je pa autosport.com pred dnevi pisal tudi, da se k prestopu k Aston Martinu nagiba tudi Adrian Newey, ki se bo dokončno poslovil od Red Bulla marca prihodnje leto.