Haas podaljšal s Ferrarijem, Rusi ga terjajo za milijone

Ekipa formule 1 Haas bo vsaj še do leta 2028 kupovala Ferrarijeve motorje in menjalnike. Obenem išče nove finančne investitorje. Omenja se Toyota. Medtem njihov nekdanji partner ruski Uralkali čaka na vrnitev dela sponzorskih sredstev za sezono 2022.

Ameriška ekipa formule 1 Haas, ki se je na zadnjih dveh dirkah s tremi uvrstitvami med dobitnike točk utrdila na sedmem mestu konstruktorskega seštevka in je vse bližje šestouvršćeni ekipi RB, se je dogovorila za podaljšanje sodelovanja s Ferrarijem. Ferrarijeve pogonske sklope, menjalnik in še nekaj drugih delov uporabljajo že zdaj, jih pa bodo tudi z novim tehničnim pravilnikom, ki vstopa v veljavo leta 2026. Pogodbo so podaljšali do konca sezone 2028. Ferrari bo ob denarju dobil v zameno še nekaj, član njihove akademije Oliver Bearman bo naslednje leto dirkal za Haas.

Toyota spet v formuli 1?

Toyota je imela med letoma 2002 in 2009 svojo tovarniško ekipo. Foto: Guliverimage Seveda Haas išče tudi nove finančne investitorje, potem ko se je pred dvema letoma z izbruhom vojne v Ukrajini predčasno končalo njihovo sodelovanje z Rusi in podjetjem Uralkali. In v zadnjih dneh se je pojavila zanimiva zgodba. Partnerstvo s Haasom naj bi zanimalo japonski koncern Toyoto. V Haasu teh govoric ne komentirajo. Zdaj je jasno, da za motorno partnerstvo ne bi šlo, če so podaljšali s Ferrarijem. A govorice so tako ali tako bile, da bi Toyota v ekipo vstopila samo kot pokrovitelj. Tako kot je bila denimo Alfa Romeo do lanske sezone pokrovitelj Sauberjeve ekipe oziroma kot se ekipa Lawrencea Strolla imenuje Aston Martin, pa čeprav ta avtomobilski proizvajalec za ekipo ne izdeluje ne motorjev ne kakšnih drugih delov.

Izgubili na sodišču

Nikita Mazepin je do vojne v Ukrajini dirkal za ekipo Haas. Foto: Reuters Razlog več, da Haas potrebuje dodaten denarni priliv, je nedavni poraz na švicarskem arbitražnem sodišču. To je sicer razsodilo, da je bila prekinitev sponzorske pogodbe in pogodbe z dirkačem Nikito Mazepinom ustrezna, da Uralkali ni upravičen do odškodnine, da pa bi Rusom morali vrniti del denarja, ki so jim ga že nakazali za sezono 2022. Šlo naj bi za devet od 13 milijonov nakazila. Prav ta torek je Uralkali v sporočilu za javnost zapisal, da je Haas zamudil določeni rok za vrnitev tega denarja.