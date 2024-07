Papaja prva vrsta, dva dirkača raztreščila dirkalnik

McLarna bosta na Hungaroringu v prvi vrsti. Foto: Reuters Dve minuti in 13 sekund pred koncem odločilnega dela kvalifikacij so bile te prekinjene z rdečo zastavo, ko je dirkalnik razsul Juki Cunoda (RB). Prek robnika ga je dvignilo in je bočno zadel v zaščitno ogrado. Njegovi mehaniki bodo imeli tekom noči veliko dela. Prva vrsta se je takrat nasmihala dirkačema McLarna, Lando Norris je bil prvi, Oscar Piastri pa z 22 tisočinkama zaostanka drugi. Max Verstappen (Red Bull) je tik pred rdečo zastavo odpeljal svoj drugi hiter krog, a zaostal 46 stotink za Angležem. Na uri je ostalo dovolj časa, da so se lahko dirkači vrnili na stezo še za en krog. Nova priložnost za Verstappna? Pravzaprav ne, očitno mu je zmanjkalo novih rdečih pnevmatik in je ostal v garaži. Ker je začelo znova deževati, pa se vrstni red nato niti ni spremenil. Prva vrsta bo torej res oranžna, a papaja oranžna. Norris je osvojil svoj tretji "pole position" v kraljici avtomotošporta. Dirkal bo za svojo drugo zmago.

Sergio Perez je bil na zadnjih šestih dirkah samo trikrat med dobitniki točk in najboljši sedmi. Foto: Reuters Nova polomija pa na Hungaroringu za Sergia Pereza (Red Bull), ki je pod vse večjim pritiskom, pa čeprav ima pogodbo za naslednji dve sezoni. Na zadnjih šestih dirkah je bil samo trikrat uvrščen med dobitnike točk, a tudi to so bili podpovprečni rezultati (dve osmi in eno sedmo mesto). In nič boljši se mu ne obeta na 13. veliki nagradi sezone. V prvem delu kvalifikacij je dosegel deveti čas, zdelo se je, da je bil varen, saj je začelo deževati. A je dirkal naprej, zapeljal prek robnika, ko ga je zaneslo in je zletel v zaščitne gume. S precej zdelanim zadnjim delom dirkalnika, tudi zlomljenim zadnjih krilcem, je bilo zanj kvalifikacij konec. Te so se po krajši prekinitvi nadaljevale in v zadnjih sekundah prvega dela so spet lahko dirkali na skoraj suhi stezi. In Perez je zdrsnil iz prve petnajsterice. Že četrtič letos! Opekel se je tudi George Russell (Mercedes), ki bo ne 17. štartnem mestu. Imel je premalo goriva in ni mogel odpeljati še enega hitrega kroga.

Dirka na Madžarskem se bo v nedeljo začela ob 15. uri.

VN Madžarske, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Daniel Ricciardo (RB)

10. Juki Cunoda (RB)



11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Valtteri Bottas (Sauber)

13. Alex Albon (Williams)

14. Logan Sargent (Williams)

15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Sergio Perez (Red Bull)

17. George Russell (Mercedes)

18. Guanju Džov (Sauber)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Pierre Gasly (Alpine)

Na treningih najhitrejši McLaren

Lando Norris je odpeljal najboljši čas treningov. Foto: Reuters Po treh prostih treningih se je zdel prvi favorit McLaren. Norris in Piastri sta bila na sobotnem treningu najhitrejša, Britanec je odpeljal krog v času 1:16,098. Tretji Verstappen je za njima zaostal četrt sekunde. Mercedesov Russell in Ferrarijev Sainz sta na četrtem in petem mestu zaostala že pol sekunde. Leclerc, ki je na drugem petkovem treningu razbil svojega Ferrarija, je zadnji trening odpeljal brez težav in bil po 17 krogih 11. Dirkali so na suhi stezi, temperature pa kljub sredini poletja sredi panonske ravnine niso najvišje, nekaj pod 30 stopinj.