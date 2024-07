Nemški proizvajalec avtomobilov Audi je že prevzel stoodstotno lastništvo švicarske ekipe Sauber. Že lani januarja je direktor projekta vstopa v formulo 1 postal Andreas Seidl, ki je prej delal v McLarnu. Vse skupaj je v imenu koncerna nadzoroval Oliver Hoffmann. A zdaj nepričakovano oba zapuščata projekt razvoja Audijevega motorja za formulo 1 in preobrazbe ekipe Sauber v Audi za sezono 2026.

Audi v svoji ekipi ne bo obdržal ne Valtterija Bottasa ne Guanjuja Džova. Letos ni Sauber osvojil še niti točke. Foto: Guliverimage Novi vodja projekta in tudi vodja tehničnega oddelka v Hinwillu v Švici bo s prvim avgustom 2024 postal Mattia Binotto. Štiriinpetdesetletni v Švici rojeni Italijan je bil med letoma 2019 in 2022 vodja Ferrarijeve ekipe, sicer je v Maranellu delal že od sredine 90 let. "Navdušeni smo, da nam je uspelo za naš ambiciozen projekt formule 1 rekrutirati Mattio Binotta," je v sporočilu za javnost zapisal direktor koncerna Audi Gernot Dollner. "Z več kot 25-letnimi izkušnjami v formuli 1 bo brez dvoma veliko pripomogel." Konkretnega razloga za zamenjavo Seidla in Hofmanna niso navedli.

Za Audi oziroma že za Sauber v sezoni 2025 bo dirkal Nemec Nico Hülkenberg. Kdo bo drugi voznik, še ni jasno. Tako on kot nekaj drugih ekip čaka na odločitev Carlosa Sainza, ki po sezoni zapušča Ferrari, kjer ga bodo zamenjali s sedemkratnim prvakom Lewisom Hamiltonom. Sauber ima letos sicer zelo slabo sezono, saj so edina ekipa še brez ene same točke. Lani so jih pod imenom ekipe Alfa Romeo osvojili 19 in bili deveti od desetih v konstruktorskem seštevku.

Renault od zdaj na mercedesov pogon

Velika in nekoliko nenavadna sprememba pa se obeta v Renaultovi ekipi Alpine. Pogovori o partnerstvu z Mercedesom so v zaključni fazi. Mercedes bi tako angleški ekipi v lasti francoskega avtomobilskega proizvajalca dobavljal mercedesov pogonski sklop, menjalnik in vzemetenje (podobno kot Mercedes že zdaj počne za ekipo Aston Martin). Renault formuli 1 ni več tako zelo predan, resno torej razmišlja o opustitvi izdelave motorjev za kraljico avtomotošporta. Sodelovanje z Mercedesom bi se celo lahko začelo že za sezono 2025 in ne šele v sezoni 2026, ko bodo dirkalnike poganjale nove pogonske enote s še večjim deležem električnega sklopa. V primeru dogovora z Mercedesom naj bi Alpine v svoje vrste lažje zvabil Carlosa Sainza.