Presenetljiva afriška država, ki želi dirko formule 1

Južnoafriški Kyalami je dolgo let gostil dirko formule 1. Foto: Guliverimage Ruanda je ob Ugandi eden od biserov Afrike, kamor zadnja leta na potovanja odhaja tudi vse več Slovencev. Zdaj pa se je ta nekdanja nemška in belgijska kolonija, ki jo je pred desetletji zaznamovala državljanska vojna z genocidom, v zadnjih letih pa se hitro modernizira, znašla med resnimi kandidatkami, da bi gostila dirko v kraljici avtomotošporta, formuli 1. Direktor tekmovanja Stefano Domenicali je že večkrat dejal, da je Afrika prioriteta pri širitvi koledarja tekmovanja. Formule 1 namreč v Afriki ni bilo že vse od leta 1993, ko je bila zadnjič na sporedu VN Južne Afrike. Dirkališče v Kyalamiju je sicer veliko nagrado gostilo vse od leta 1967.

Lani je Ruanda gostila kongres Fife. Foto: Reuters Več afriških držav je izrazilo zanimanje za dirko formule 1, a edina zares pripravljena, da bi jo gostila, naj bi bila Ruanda. Uradni pogovori bodo stekli septembra. To je za motosport.com potrdil tudi Domenicali. "Resni so. Predstavili so zelo dober načrt in z njimi se bomo srečali konec septembra. Zgradili bi stalno dirkališče." Odbor ruandske vlade za razvoj je bil letos na veliki nagradi Monaka in se tam prvič srečali s predstavniki Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Glavno mesto Ruande Kigali bo letos decembra gostilo letno zasedanje Fie, kjer bodo podelili tudi nagrade za svetovne prvake. "Želimo v Afriko, a potrebujemo pravi vložek in dober strateški načrt. Potrebujemo državo, ki nas bo res lepo sprejela. Pri izbiri moramo biti previdni, da bo ta res prava," je še dejal Domenicali. Ker je zdaj kandidatov za organizacijo dirk toliko, lahko izberejo tiste, ki so zares dobri.