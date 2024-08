Red Bull Racing je presenetil vse, še Audijevo ekipo formule 1, ki vstopa v tekmovanje leta 2026, ko je oznanil, da jih zapušča in prestopa k novi nemški tovarniški ekipi Jonathan Wheatley. Audi tega namreč še ni nameraval objaviti. "Bila je dolga in uspešna zveza med nami in Jonathanom, vseh 18 let. Veliko je prispeval k šestim konstruktorskim in sedmim dirkaškim naslovom. Za vedno bo zapisal v zgodovino naše ekipe," je ob objavi novice dejal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner.

Na položaju športnega direktorja Red Bulla bo ostal do konca leta, naslednjo leto bo prost, nato pa bo prevzel mesto vodje Audijeve ekipe. To je potrdil tudi nemški koncern, ki je nekaj dni prej že presenetil. Odpustil je Andreasa Seidla in Oliverja Hoffmana, ki sta bedela nad projektom preobrazbe Sauberjeve ekipe v Audijevo in za novega direktorja ekipe imenoval Mattio Binotta. Sauber letos ni osvojil niti točke.

andrea stella Foto: Guliverimage Toliko bolje pa delajo pri McLarnu, so samo še 42 točk za vodilnim Red Bullom. Na zadnjih sedmih dirkah samo celo osvojili več točk, vsaj z enim dirkačem so bili na zmagovalnem balkonu na zadnjih desetih dirkah. In tako si je nagrado z novo dolgoletno pogodbo prislužil šef njihove ekipe Andrea Stella. V McLarnu je od leta 2015, na tem položaju pa zadnji dve leti in pol.

Dirkači, mehaniki in drugo osebje ekip formule 1 je trenutno sicer na krajših poletnih počitnicah, ko so se za tri tedne zaprle tudi njihove tovarne. Prvenstvo se bo konec avgusta nadaljevalo z VN Nizozemske v Zandvoortu.