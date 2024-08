Samo sekunda razlike, Gajser bo v igri za zmago

Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser je bil najhitrejši na obeh treningih, na kvalifikacijski vožnji pa je štart dobil njegov ekipni kolega Ruben Fernandez, ki se je vrnil po težki poškodbi kolena. Dirkal ni vse od marčevskega uvoda v sezono v Argentini. V prvi zavoj so mu sledili Jeremy Seewer (Kawasaki), Jorge Prado (GasGas), še en povratnik po poškodbi Maxime Renaux (Yamaha) in na petem mestu Gajser. Fernandez ni dolgo zdržal v vodstvu, prehitela sta ga domačin Seewer in Prado, ko se je nekaj krogov pozneje znašel na tleh pa še Gajser.

V drugi polovici vožnje so se na prva tri mesta prebili vsi trije letos najboljši: Prado, Gajser in po znova slabšem štartu Jeffrey Herlings (KTM). Tak je bil tudi končni vrstni red. Tim je za Jorgejem zaostal samo dobro sekundo, Jeffrey pa 11. Slovenski as je v primerjavi s Špancem izgubil eno točko v borbi za naslov prvaka, proti Nizozemcu pa eno pridobil. Fernandez je končal na osmem mestu, zaostal je kar 40 sekund.

Vožnje ni dokončal drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM).

MXGP Švice, kvalifikacijska vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

...

35. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek (16/20):



1. Tim Gajser (Honda) 810 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 802

3. Jeffrey Herlings (KTM) 774

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 553

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 500

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 207

Lucas Coenen vse hitrejši

V šibkejšem razredu MX2 z mladeniči starimi 23 let in manj je bil na kvalifikacijski vožnji najhitrejši Lucas Coenen (Husqvarna). V nedeljo ob 13.15 in 16.10 bo dirkal za svojo tretjo zmago zapored in sedmo v letošnjem prvenstvu. Da bi še nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim v točkovanju. To je njegov ekipni tekmec Kay de Wolf (Husqvarna), ki je bil na kvalifikacijah drugi. Razlika med njima je 43 točk.