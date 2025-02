Tim Gajser sezono 2025 v svetovnem prvenstvu v motokrosu začenja kot prvi favorit za prvaka MXGP. Zanj bi bil to peti naslov v elitnem razredu. Motivacija je letos še višja, potem ko je bil lani drugi, predlani pa mu je borbo za lovoriko vzela težja poškodba. Osemindvajsetletni Makolčan pravi, da bo letos dirkal nekoliko agresivnejše, podobno kot je oktobra na pokalu narodov, kjer je bil številka ena. "Tam sem vozil tako, kot jaz znam. Mislim, da moram tako letos odpeljati na čim več tekmah. Res malo agresivnejše, a še vedno v mejah normale." Ima novega tekmeca za zmage in lovorike, prijatelja Lucasa Coenena. "A na tekmah ni prijateljev, temveč neko spoštovanje."

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim, samo še nekaj dni in v Argentini se začne nova sezona MXGP!

Komaj čakam. Motivacija je zelo velika, sploh po zadnjih dveh sezonah. 2023 je bila zaradi poškodbe zame težka sezona. Lani je bila kar dobra sezona z malo napakami, a je zmanjkala tista pika na i. In zato je za letošnjo sezono motivacija zelo velika.

Kako ste preživeli zimo? Dobili ste obe pripravljalni dirki v Italiji.

Ogromno smo testirali in trenirali, se pripravljali na novo sezono. Nekaj stvari smo spremenili na motorju. Na motorju se dobro počutim. Na Sardiniji sem bil dober mesec, do začetka tekem v Italiji. Za zdaj gre vse po načrtih. Veselim se.

Gajser – Gariboldi – Honda. Ta naveza je skupaj že več kot desetletje.

Da, najprej dve leti v MX2, zdaj že deseto leto v MXGP. Že zelo dolgo smo skupaj s Hondo in upam, da bomo to nadaljevali.

Lani ste imeli zelo konstantno sezono, 16-krat ste bili na stopničkah, a samo štirikrat na najvišji. Ena napaka vas je stala naslova prvaka. Ali bo zato letos pristop drugačen?

Kljub temu da imam ogromno izkušenj, sem se nekaj novega naučil. Tudi lani je bil pristop k tekmam zelo dober, nikoli nisem pretiraval, šel z glavo skozi zid. Vedno sem bil tam med prvimi tremi ali štirimi, zmagal nekaj tekem, nabiral res dobre točke. Kljub temu pa se je potem pripetila tista napaka na Kitajskem, ki me je stala naslova. Zagotovo so neke stvari, na katerih smo delali čez zimo. Naučil sem se nekaj novega. Letos bom poskusil to popraviti.

Tim Gajser je na pokalu narodov s spektakularnim prehitevanjem, o katerem še danes govorijo, opravil z Jettom Lawaranceom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na pokalu narodov smo videli agresivnega Tima, ko ste premagali tudi najboljše z ameriškega prvenstva. Bo več takih voženj tudi v MXGP?

Na pokalu narodov sem vozil tako, kot jaz znam. Mislim, da moram tako letos odpeljati na čim več tekmah. Res malo agresivneje, a še vedno v mejah normale. Ne da greš z glavo skozi zid in pretiravaš, ker se takrat zgodijo napake in padci. Mogoče res malenkost več agresivnosti. Razen tiste ene male napake je bila lanska sezona dobra, dobro premišljena in dobro odpeljana.

Spomnite se, kako je Gajser na pokalu narodov tik pred ciljem prehitel Jetta Lawrenca:

Največ naslovov svetovnega prvaka:



10 – Stefan Everts

9 – Tony Cairoli

6 – Joel Robert

5 – Roger De Coster, Tim Gajser, Joel Smets, Georges Geboers, Jeffrey Herlings



Največ zmag v svetovnem prvenstvu:



107 – Jeffrey Herlings

101 – Stefan Everts

94 – Tony Cairoli

57 – Joel Smets

50 – Joel Robert

49 – Tim Gajser, Jorge Prado

39 – Eric Geboers

Tim Gajser in njegova nova 450-kubična honda Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Ob koncu leta se vam je izmuznila 50. zmaga. Koliko spremljate te številke? Še malo in boste med najuspešnejšimi vseh časov.

Šele pred kratkim sem videl, da imam 49 zmag. Upam, da to hitro spremenimo. Lepo je videti statistiko, koliko zmag imaš, koliko stopničk. Naslove bolj spremljaš, te je lažje spremljati. Niso pa te številke tako pomembne zame.

Ciljate na peti naslov prvaka v MXGP. Kdo bodo po vašem mnenju vaši glavni tekmeci zdaj, ko je v ameriško prvenstvo odšel Jorge Prado, ki je bil prvak zadnji dve sezoni?

Čeprav se je Prado preselil v Ameriko, Jeffrey Herlings pa je poškodovan, bo konkurenca vseeno močna. Jaz mislim, da sta tukaj predvsem Romain Febvre in Maxime Renaux. Lucas Coenen je tudi pokazal dobre tekme v Italiji. Mi štirje oz. nas pet se bo borilo za najvišja mesta in za naslov prvaka.

Februarja je Tim Gajser dobil obe pripravljalni dirki v Italiji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Lucasa Coenena, podprvaka MX2, zelo dobro poznate. Kako se bo boriti z njim?

Da, kar dobri prijatelji smo izven prog. A na tekmah ni prijateljev, temveč neko spoštovanje. Ni pa velikih prijateljstev. Z Lucasom sva zdaj že odpeljala dve tekmi v Italiji. Bil je kar blizu mene, kar dober bo.

Se boste z bratoma Coenen še naprej družili ob sobotah zvečer pred dirko?

Kaj pa vem … Mislim, da se bomo.

Lucas je novinec v MXGP. Vi ste leta 2016 postali prvak MXGP kot novinec.

Prvo sezono voziš bolj sproščeno, ker nihče od tebe ne pričakuje veliko. Mlad si. Več pričakuješ sam od sebe. Ker treniraš, testiraš čez zimo, na Sardiniji se srečaš s svojimi tekmeci, primerjaš čase. In že vidiš, kje si. Drugi pa od tebe ne pričakujejo toliko, zato je prva sezona ena lepših in je dosti bolj sproščena. Ko pa pokažeš rezultate, se pričakovanja drugih precej povišajo. Še posebej če zmagaš nekaj tekem, potem pa ne več in je že nekaj narobe. Lepo pa je, ko prideš tako mlad v najelitnejši razred in poskusiš dati vse od sebe.

Tik pred 18. rojstnim dnem ste leta 2016 prvič postali prvak MXGP.

Zagotovo se spomnim. To so lepi spomini. Sploh tista prva tekma v Katarju, kjer sem zmagal že takoj na prvi tekmi. Tisto je bilo presenečenje za celoten svet motokrosa. A sam od sebe sem kar veliko pričakoval, mogoče ne zmage, ampak dobre vožnje.

Koledar dirk za svetovno prvenstvo v motokrosu 2025:



2. marec – VN Argentine (Cordoba)

16. marec – VN Kastilje La Manče (Cozar)

23. marec – VN Evrope (St. Jean d'Angely, Francija)

6. april – VN Sardinije (Riola Sardo)

13. april – VN Trentina (Pietramurata)

21. april – VN Švice (Frauenfeld)

4. maj – VN Portugalske (Agueda)

11. maj – VN Španije (Lugo)

25. maj – VN Francije (Ernee)

1. junij – VN Nemčije (Teutschenthal)

8. junij – VN Latvije (Kegums)

29. junij – VN Velike Britanije (Matterley Basin)

6. julij – VN Indonezije (lokacija še ni znana)

27. julij – VN Češke (Loket)

3. avgust – VN Flandrije (Lommell)

17. avgust – VN Švedske (Uddevalla)

24. avgust – VN Nizozemske (Arnhem)

7. september – VN Turčije (Afyonkarahisar)

14. september – VN Kitajske (Šanghaj)

21. september – VN Avstralije (Darwin)



5. oktober – pokal narodov MXON (Crawfordsville, ZDA)