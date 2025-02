Jan Pancar odločno ponavlja: Prepričan sem, da mi bo uspelo

Jan Pancar pravi, da bosta z očetom 'zgurala'. Foto: Anže Malovrh/STA Petkratni svetovni prvak Tim Gajser tudi na letošnjem prvenstvu MXGP ne bo edini Slovenec na štartu 20 dirk, od prve ta konec tedna v Argentini do finalna septembra v Avstraliji. Jan Pancar ima za sabo prvo leto nabiranja izkušenj v elitni konkurenci in zdaj meri še višje, na preboj v prvo deseterico. Lani je bil 13. To bo zahtevna naloga, saj ima kar 16 voznikov tovarniško podporo. Mladi Dolenjec ostaja v svoji ekipi, ki je pravzaprav družinska zgodba, saj sta na večini dirk z očetom Igorjem Pancarjem sama za vse. "Dve tekmi več v tujini, če štejemo še pokal narodov. Tako da bo še večji finančni zalogaj. A bova vseeno to zgurala in nama bo uspelo," je odločen Jan.

"Vem, da sem dobro pripravljen"

Jan Pancar bo drugo sezono dirkal na 450-kubičnem motorju. Foto: Anže Malovrh/STA "Treniral sem dvakrat na dan. Bil sem res priden. Bilo je tudi precej dela s pripravami, z motorjem, saj delava vse sama z očetom. Priprave so šle super, brez poškodb, po načrtih. Sem zelo zadovoljen," o zimskih pripravah pove Pancar, ki je bil lani najboljši peti na dirki na Kitajskem. Na začetku februarja je tako kot Gajser odpeljal dve pripravljalni dirki v Italiji, šesto in deveto (Tim je na obeh zmagal). "Manjše napake, štarti niso bili najboljši. Hitrost in vožnje pa so bile dobre. Sem zadovoljen. Vem, da sem dobro pripravljen."

Jan in Igor Pancar na lanski finalni dirki v Cozarju. Štarti so zelo pomembni, trenirala sta jih tudi pozimi. Foto: Matej Podgoršek "Motor je malo novejši, a skoraj enak. Narejene so bile minimalne spremembe na vzmetenju, a nič večjega. Vse je v redu, na motorju se dobro počutim," pa pove o svojem 450-kubičnem kros motorju znamke KTM. Velike finančne težave, ki jih ima avstrijski proizvajalec ne nanj ne na voznike na tovarniških motorjih nimajo vpliva. "Ne, razlik ni nobenih. Sem se pogovarjal tudi z delavci v KTM in pravijo, da za program za dirkanje ni nobenih sprememb. Kaže, da je vse v redu, ni nobenih težav in upam, da tako tudi ostane."

"Lahko že od začetka sezone stopnjujem formo"

V MX2 je bil Pancar najboljši šesti, v MXGP pa je že v prvi sezoni prišel do enega šestega mesta. Foto: Guliverimage

Kako do preboja v deseterico, smo še vprašali Jana. "Prvi cilj je bil, da sem se čez zimo še bolje fizično in kondicijsko pripravil. Lani sem imel pri tem še nekaj rezerve, lahko bi bil še boljši. Veliko je tudi mentalnih priprav, pa sami štarti. Veliko sem treniral štarte. Ti so zelo pomembni. Priprave so šle brez poškodb, brez težav in sem že zdaj v dobri formi. In lahko že od začetka sezone stopnjujem formo. Lani sem imel na začetku nekaj manjših težav in sem bil v pravi formi šele ob koncu."

Kdo so favoriti za naslov prvaka

Tudi Pancar se strinja, da je prvi favorit za naslov Tim Gajser. Foto: Anže Malovrh/STA "Zagotovo Tim, to je pokazal že na prvih dveh tekmah v Italiji. In potem so tu še Febvre, Renaux, Herlings je poškodovan, a ko bo prišel nazaj, se bo boril za zmage. Napeto bo, čeprav ni Prada. Konkurenca je res huda. Za prvo tekmo je na štartni rampi 16 tovarniških voznikov," o favoritih za naslov razmišlja Pancar. Aktualni prvak Jorge Prado je odšel v ameriško prvenstvo, na Jeffreyja Herlingsa (KTM) bo po poškodbi kolenskih vezi treba počakati nekaj dirk, Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha) in novinec Lucas Coenen (KTM) naj bi bili tako prvi izzivalci Tima Gajserja. V boj s tovarniškimi vozniki pa želi tudi Jan. "Če sem med deset najboljšimi, jih torej prehitim šest in tudi to je nekaj. In prepričan sem, da mi bo uspelo."