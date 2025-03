Največji tekmec Tima Gajserja (Honda) se vrača. Jeffrey Herlings (KTM), ki je s 107 zmagami v svetovnem prvenstvu najuspešnejši vseh časov, je saniral poškodbo kolena. Petkratni svetovni prvak, a le dvakrat v elitnem razredu MXGP (2018 in 2021) – medtem ko ima Gajser štiri naslove v MXGP – bo prvo dirko letošnjega prvenstva odpeljal prihajajoči konec tedna na Sardiniji. Mivkasta podlaga na sipinah ob zahodni sardinjski obali pri vasi Riola Sarda bo kot nalašč za njegov povratek. Kako dobro je pripravljen, pa ostaja veliko vprašanje. Kolenske vezi si je poškodoval oktobra, na motorju je treniral zadnje tri tedne, pretekli konec tedna pa prve dirke nizozemskega državnega prvenstva kljub napovedi ni odpeljal.

Tim Gajser in Jeffrey Herlings sta v zadnjih letih uprizorila številne nepozabne dvoboje. Foto: Guliverimage "Oktobra 2024 so mu rekonstruirali vezi, pred tremi tedni pa se je vrnil na tovarniški KTM 450 SX-F. Nizal je kroge, tudi v dolžini celotne vožnje in nastavljal letošnji motor. Tridesetletni petkratni svetovni prvak je izpustil velike nagrade Argentine, Španije in Evrope, a je zdaj pripravljen, da začne svojo 15. sezono v svetovnem prvenstvu, osmo v elitnem razredu. Skupaj z ekipnim kolegom Lucasom Coenenom bo na štartni rampi v globoki mivki, kjer je v prejšnjih štirih sezonah dosegel dve zmagi in še ene stopničke," je v sporočilu za javnost zapisala tovarniška ekipa KTM. "Pretvarjam se, da nisem nikoli manjkal," je na družabnih omrežjih ob vrnitvi na treninge zapisal Nizozemec, ki zaradi poškodb sicer zelo pogosto manjka.

Že res, da je do konca prvenstva MXGP še 17 dirk, a je zaostanek, ki se nabere po treh izpuščenih dirkah, težko nadoknaditi. Še posebej če ti nasproti stoji tako konstanten dirkač, kot je Gajser. Slovenski as lani samo štirikrat ni bil na stopničkah. Sezono 2025 je začel s tretjim mestom, na prejšnjih dveh dirkah pa je zmagal. Od mogočih 180 točk jih je osvojil 167.

Pancar na dirki italijanskega prvenstva tretji

Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je v nedeljo odpeljal drugo dirko italijanskega prvenstva MX1. Po zmagi na prvi dirki je zdaj v Mantovi osvojil tretje mesto. V prvi vožnji je po štartu padel, se prebijal z zadnjega mesta in končal na petem. V drugi vožnji je bil drugi, za zmagovalcem dirke Isakom Giftingom (Yamaha).

Štart voženj odslej ob običajnih urah

S prestavitvijo ure in daljšim dnem se dirke svetovnega prvenstva vračajo v običajni urnik. Vožnji v MX2 bosta tako na VN Sardinije ob 13.15 in 16.10, v elitnem razredu MXGP pa ob 14.15 in 17.10. Kvalifikacijska vožnja v MXGP bo v soboto ob 17.25.