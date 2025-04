Na Sardiniji je nekaj deset slovenskih navijačev, več tisoč jih pričakujemo naslednji konec tedna, ko bo v Pietramurati pri Gardskem jezeru na sporedu VN Trentina. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Motokrosisti so na prvi dirki na mivkasti podlagi v letošnjem svetovnem prvenstvu. Po treh od 20 dirk ima rdečo tablico vodilnega v 45-kubičnem razredu MXGP Tim Gajser, ki je po tretjem mestu v Argentini nato zmagal v Španiji in Franciji. Na Sardiniji - dirka je na sipinah pri mestecu Riola Sardo ob zahodni obali tega sredozemskega otoka - petkratni svetovni prvak preživi več kot mesec zimskih testiranj. Lani je to dirko končal na drugem mestu, dobil jo je Jorge Prado.

Letos so Timu najresnejši tekmeci za zmago Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha) in Lucas Coenen (KTM), morda pa tudi povratnik Jeffrey Herlings (KTM). Ta je zmagovalec rekordnih 107 dirk, a nastopa prvič po poškodbi kolenskih vezi, ki jo je utrpel pred šestimi meseci in se je na motor vrnil šele pred nekaj tedni.

Jan Pancar je ostal brez kvalifikacijskih točk. Foto: Matej Podgoršek Na kvalifikacijski vožnji je štart dobil Gajserjev ekipni kolega Ruben Fernandez (Honda). Tim je bil po prvem krogu tretji, a je že v tretjem prehitel Glenna Coldenhoffa (Fantic). Sredi vožnje se je na tretje mesto prebil Coenen in začel loviti vodilni Hondi. Nekaj bolj zadaj pa padec in odstop Renauxja. Medtem ko je Gajser prehitel Fernandeza in povedel, pa težave še za njegovega drugega tekmeca za naslov prvaka. Febvre je moral zapeljati v boks, kjer so mu mehaniki zamenjali zadnjo pnevmatiko. V zadnjih treh krogih je Coenen napadal Gajserja za kvalifikacijsko zmago in 10 točk, a je slovenski as zadržal prvo mesto. Na zadnjih sedmih vožnjah je bil kar šestkrat prvi in samo enkrat drugi (ko ga je v kvalifikacijah v Franciji prehitel prav Coenen).

Febvre je končal na 20. mestu, tudi za 14. Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM). Herlings ni stoodstoten in je bil z minuto in 44 sekundami zaostanka samo 22. Na Sardiniji manjka Mattia Guadagnini (Ducati), ki si je pred dnevi zlomil šest reber. Na kvalifikacijah in nedeljski dirki pa je oziroma bo manjkal še Pauls Jonass (Kawasaki), ki je padel na prvem prostem treningu. Kaj točno se mu je zgodilo, za zdaj ne razkrivajo.

MXGP Sardinije, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Lucas Coenen (KTM)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Glenn Coldenhoff (Fantic)

5. Kevin Horgmo (Honda)

6. Andrea Bonacorsi (Fantic)

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

8. Roan van de Moosdijk (KTM)

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (3/20):



1. Tim Gajser (Honda) 177 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 138

3. Maxime Renaux (Yamaha) 121

4. Lucas Coenen (KTM) 116

5. Glenn Coldenhoff (Fantic) 114

6. Kevin Horgmo (Honda) 87

7. Pauls Jonass (Kawasaki) 86

8. Ruben Fernandez (Honda) 85

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 37

Še bolj kot v MXGP, kjer ta konec tedna še dirka 27 motokrosistov, je okrnjena konkurenca v 250-kubičnem razredu MX2. Na rampi kvalifikacijske vožnje je bilo samo 19 voznikov. Dobil jo je Simon Längenfelder (KTM). Liam Everts (Husqvarna), ki ima pred njim v skupnem seštevku sezone dve točki prednosti, je bil z osmimi sekundami zaostanka drugi.

V nedeljo bo prva vožnja v MXGP ob 14.15, druga pa ob 17.10, v MX2 pa uro prej.