Tim Gajser se je v torek prenaglil, ko je oznanil, da bo konec tedna dirkal na VN Portugalske, potem ko si je prejšnji teden na VN Švice izpahnil ramo. Po sredinem treningu je ugotovil, da še ni stoodstotno pripravljen za dirkanje in ga v Aguedo ne bo. "Trudil sem se s fizioterapijami in naredil vse, da bi bil nared že za ta konec tedna. A se ni izšlo."

Tim Gajser je letos zmagal tri dirke, nazadnje VN Trentina. Foto: Daniel Novakovič/STA Trdoživ, kot je Tim Gajser (Honda), smo vsi verjeli, da bo za dirkanje znova nared že na VN Portugalske v Aguedi. To je v torek tudi napovedal, a je dva dni zatem sporočil slabo novico. Devet dni po grdem padcu v drugi vožnji VN Švice, ko si je izpahnil ramo in več kot pol ure čakal, da so mu jo naravnali nazaj, še ni dovolj dobro pripravljen, da bi dirkal. Vzel si je osem dni za rehabilitacijo, to sredo pa prvič sedel nazaj na motor.

"Žal imam slabe novice. Ne bo me na Portugalsko. Bil sem stoodstotno prepričan, da bom lahko dirkal, a ko sem včeraj skušal voziti, sem dojel, da je še prezgodaj," je v četrtek popoldne sporočil petkratni svetovni prvak. "Seveda sem zelo razočaran, da bom izpustil dirko. Bomo videli, kaj lahko storim v naslednjih dneh in kakšne bodo naslednje poteze. Rad bi se vsem zahvalil za sporočila podpore. Upam, da se kmalu spet vidimo na dirkah."

Gajser: Pri takih poškodbah ne smeš prehitevati

"Trudil sem se s fizioterapijami in naredil vse, da bi bil nared že za ta konec tedna. A se ni izšlo. Na začetku tedna je bilo upanje, saj mi je šlo dobro, a pri takih poškodbah ne smeš prehitevati. Seveda sem zelo razočaran," pa je Tim dejal v izjavi v uradnem Hondinem sporočilu za javnost. Tovarniška ekipa Honde bo tako v Aguedi nastopila samo z Rubenom Fernandezom. "Res škoda za Tima, da ga ne bo na Portugalskem. Tako dobro je dirkal in prevladoval v prvenstvu. Naredil je vse, da bi bil nared za dirko, a je prišla prezgodaj. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh in nato sprejeli naslednjo odločitev," pa je dejal direktor ekipe Marcus Pereira de Freitas.

Romain Febvre lahko v nedeljo prevzame rdečo tablico vodilnega v MXGP. Foto: Guliverimage Gajser je po šestih od 20 velikih nagrad s 305 točkami vodilni v prvenstvu MXGP. Tri dirke je dobil z maksimalnimi 50 točkami. Samo na dveh od dosedanjih 18 voženj (če štejemo še kvalifikacije) je bil slabši kot tretji, nazadnje je v drugi vožnji VN Švice odstopil po omenjenem padcu in izpahu rame. Ima 27 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), ki torej lahko ta konec tedna v Aguedi prevzame rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Tretji Lucas Conen (KTM), ki je zmagal v Švici, pa zaostaja že nekaj več, 78 točk.

MXGP, skupni seštevek (6/20):



1. Tim Gajser (Honda) 305 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 278

3. Lucas Coenen (KTM) 227

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 224

5. Maxime Renaux (Yamaha) 188

6. Ruben Fernandez (Honda) 178

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 163

8. Kevin Horgmo (Honda) 163

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 91

Samo teden dni po VN Portugalske se bo sezona nadaljevala z VN Španije v Lugu. Obe dirki pa bo izpustil peti v prvenstvu in zmagovalec prve dirke Maxime Renaux (Yamaha), ki je prav tako padel v Švici in si poškodoval mišice na boku in zadnjici (že od prej pa je imel težave s poškodbo stopala). Se pa po poškodbi vrača Pauls Jonass (Kawasaki). Edini Slovenec na dirki MXGP v Aguedi, ki sta jo lani zaznamovala dež in blato, bo tako Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je trenutno 12. v prvenstvu in vodilni v italijanskem prvenstvu MX1.