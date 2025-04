Motokrosist Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je dobil obe vožnji razreda MX1 na tretji postaji italijanskega državnega prvenstva in z drugo zmago okrepil vodstvo v skupnem seštevku. Nedavno je v pogovoru za Sportal o nastopanju na italijanskih dirkah dejal: "Je trening, a je tudi cilj, da sem prvi. Tako zame kot za pokrovitelje je to pomembno. Italijansko prvenstvo je zelo močno in je vsem v interesu, da zmagam. In bom to tudi poskusil." V Montevarchiju je bil v MX1 drugi Ivo Monticelli, tretji pa Isak Gifting. V šibkejšem razredu MX2 je zmagal ekipni kolega Tima Gajserja v tovarniški ekipi Honde Ferruccio Zanchi.

Tim Gajser je po odstopu v drugi vožnji nedavno VN Švice končal na devetem mestu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Medtem Tim Gajser celi poškodbo po grdem padcu v drugi vožnji velike nagrade Švice, prejšnje dirke svetovnega prvenstva MXGP. Izpahnil si je ramo. V spodnjem videu lahko pogledate, kako so mu jo naravnali nazaj. Znova je okrcal pripravo proge v Švici. Vemo, da motokrosisti veliko informacij o poškodbah in svojem zdravstvenem stanju ne razkrivajo, tako bomo verjetno do zadnjega čakali na potrditev, če bo vodilni v prvenstvu MXGP naslednji konec tedna nastopil na VN Portugalske v Aguedi. A kot poznamo Gajserja, skoraj zagotovo bo.

Poglejte, kaj se je Timu Gajserju zgodilo v Švici in kako so mu naravnali ramo:

V Prilipah dirka slovenskega prvenstva

Žan Žaler je bil najboljši na dirki državnega prvenstva v Prilipah v najmočnejšem razredu MX open. Prvo vožnjo je prepričljivo dobil Denis Jakša, ki je imel 40 sekund prednosti pred Žalerjem. V drugi pa je po napaki Jakše slavil Žaler, drugo mesto je osvojil Miha Bubnič.

V razredu MX2 je uvodno vožnjo dobil Gal Hauptman, drugo mesto je osvojil Lukas Osek, tretji je bil Hrvat Šimun Ivandić. Ta je v drugi vožnji ciljno črto prečkal prvi pred Tilnom Demšičem, tretje mesto je zasedel Alen Gajser. Ivandić je zbral največ točk v dveh vožnjah in slavil zmago v skupnem seštevku razreda MX2.

Na drugi dirki državnega prvenstva na progi Prilipe so morali prireditelji iz AMD Brežice sicer zaradi preveč blatne steze, ki ni dovoljevala varne vožnje manj izkušenim, ter prezahtevnih razmer odpovedati dirke najmlajših.