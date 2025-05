Motokrosist Tim Gajser je izpustil VN Portugalske in očitno to ne bo edina dirka, kjer ga letos ne bo na štartni rampi. Njegov kondicijski trener Boštjan Renko je razkril, da si je na sredinem treningu še enkrat izpahnil ramo. Zdaj tehta o operaciji ali nekajtedenskem počitku. "Lahko pa rečem, da je ta sezona zanj morda že končana."

"Ko je v sredo poskusil na motorju, se je izpah rame ponovil"

Boštjan Renko Foto: Grega Valančič/Sportida Tim Gajser (Honda), ki je bil prepričljivo vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP, si je pred dvema tednoma v drugi vožnji VN Švice izpahnil ramo. Nazaj so mu jo nadomestili več kot pol ure po padcu, kar je situacijo z ramo še poslabšalo. Po tednu dni rehabilitacije se je zdelo, da okrevanje dobro poteka. Ko pa je šel v torek, osem dni po padcu, na kolo, je dojel, da to še ni to. "Ko je Tim v sredo poskusil na motorju, pa se je izpah rame po nekaj krogih ponovil. In je moral spet na magnetno resonanco. In smo spet na začetku," je v pogovoru na Šport TV razkril njegov kondicijski trener Boštjan Renko.

"Ali operacija ali nekaj tednov mirovanja"

Tim Gajser je zmagal na treh od prvih petih dirk sezone, ko je bil samo na eni od 15 voženj slabši kot tretji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V naslednjem tednu bo padla odločitev, kaj bo storil zdaj. "Točnih informacij še nimam. Tim obiskuje specialiste, tudi v tujini. Da bodo naredili načrt. Možnosti sta dve: ali operacija ali nekaj tednov mirovanja, da se zaceli. Če bo sanirano operacijsko, lahko brez težav nadaljuje kariero v naslednjih letih. Če pa ne, se mu pa izpahi rame lahko ponavljajo. Ko se bo Tim odločil, vam bo povedal. Lahko pa rečem, da je ta sezona zanj morda že končana." V primeru operacije ga namreč čaka tri do štiri mesece rehabilitacije. Brez operacije pa tudi več tednov počitka. Je torej boj za naslov prvaka že izgubljen, so na Šport TV še vprašali Ranka. "Žal," je odgovoril vidno pretresen.

V paddocku na progi v Aguedi na Portugalskem, kjer ta konec tedna poteka sedma letošnja velika nagrada, se je že v soboto govorilo, da bo moral Gajser na operacijo. Po sobotni kvalifikacijski vožnji mu je Romain Febvre (Kawasaki) odščipnil dve točki v skupnem seštevku prvenstva, v prvi nedeljski še 22 in je tako slovenskega asa že prehitel.