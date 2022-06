Rogličevi samozavestno na Tour. "Ta bo zame dobra priprava na Vuelto," se šali Kisovčan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Celotna ekipa si zasluži pohvalo. Fantje so imeli vse pod kontrolo od začetka. Noro! Neverjeten dan za ekipo," je Primož Roglič kot vselej pohvalil svoje kolege iz ekipe Jumbo-Visma.

"Končno sem zmagal na nekaj dirkah v Franciji," se je po zadnji etapi Kriterija po Dofineji smejalo slovenskemu asu Primožu Rogliču. Ta je s pomočjo kolegov iz izjemno močne ekipe Jumbo-Visma popolnoma zavladal na pripravljalni dirki za julijski Tour in tega zdaj lahko pričakuje nadvse optimistično. A konkurenca na osrednji dirki sezone bo veliko močnejša, se zavedajo Rogličevi.

"Končno sem zmagal na nekaj dirkah v Franciji," je v cilju zadnje, osme etape Kriterija po Dofineji v smehu pojasnjeval Primož Roglič, skupni zmagovalec dirke, a brez etapne zmage, zadnjo je prepustil moštvenemu kolegu Jonasu Vingegaardu, s katerim sta z roko v roki prečkala ciljno črto na vrhu brutalnega vzpona Plateau de Solaison. Kisovčan je s tem namignil tudi na svojo zmago na letošnji dirki Pariz - Nica, z uspehoma pa je prekinil francoski urok.

"Celotna ekipa si zasluži pohvalo. Fantje so imeli vse pod kontrolo od začetka. Noro! Neverjeten dan za ekipo," je kot vselej pohvalil svoje kolege iz ekipe Jumbo-Visma. Ta je v Dofinejo prišla z osupljivo močno zasedbo, domala identično, kot bo na Touru. V prvem delu dirke je nizozemsko moštvo prevladovalo z Woutom Van Aertom, ki je osvojil tudi zeleno majico najboljšega po točkah, kar si želi ponoviti tudi na francoski pentlji, v zadnjih gorskih etapah so Jumbovci stavili na svoja odlična plezalca, Rogliča in Vingegaarda. Ta si bosta na Touru delila kapetansko vlogo.

"To daje samozavest. Še malo dela in pripravljeni smo. Zdaj grem na dopust, potem pa se bom odpeljal na Tour," je še povedal 32-letni Kisovčan. Na Touru je leta 2020 zasedel drugo mesto, ko mu je v posamičnem kronometru v predzadnji etapi rumeno majico slekel rojak Tadej Pogačar, lani pa je zaradi večih padcev dirko končal predčasno. O smoli na največji dirki na svetu se zna Roglič danes pošaliti. "Tour bo zame dobra priprava na Vuelto," je pribil razpoloženi Zasavec.

Pogačar se pripravlja na dirki Po Sloveniji

Do 1. julija, ko se bo v Köbenhavnu na Danskem začela Dirka po Franciji ima Roglič zdaj prazen koledar, popolnoma se bo lahko posvetil še zadnjim pripravam. Jumbo-Visma pa je s suvereno predstavo v Dofineji nakazala, da utegne resno ogroziti Tadeja Pogačarja in njegov poskus, da še tretjič zapored slavi na Touru. Pogačar bo formo preizkušal na slovenskih cestah, v sredo bo v Novi Gorici začel obrambo lanske zmage na dirki Po Sloveniji.

"Poskušali bomo poskrbeti, da bo vsaj eden od nas zmagal"

Mladi Danes Vingegaard je Dofinejo zaključil z etapno zmago – Roglič, s katerim sta na zadnjem klancu tekmece pustila daleč za seboj, je skrbno pazil, da je Vingegaard ciljno črto prečkal pred njim, v cilj sta prišla z roko v roki –, v skupnem seštevku pa je bil drugi. "Načrt je bil, da bom jaz napadel, on pa bo sledil. Želeli smo videti, ali lahko premagamo ostale. Uspelo nam je, zato smo lahko s tem zadovoljni," je bil zadovoljen 25-letnik, ki pa se zaveda, da bo na Touru drugače: "Iskreno povedano, osvojiti prvo in drugo mesto na Touru bo zelo težko. Poskušali bomo poskrbeti, da bo vsaj eden od nas zmagal."

