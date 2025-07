Mladi Slovenci v boj za finale svetovnega prvenstva #prenos

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let bo danes ob 17. uri po slovenskem času igrala polfinale svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo v boju za finalno vstopnico pomerili z Nemčijo. V drugem polfinalu se bosta merila izbrani vrsti Nove Zelandije in ZDA.

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je v petek v velikem slogu uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so z odličnim drugim polčasom Slovenci suvereno in brez težav zmagali z 79:55.

Zdaj jih v boju za finale čaka Nemčija, s katero so se pomerili že v prvem delu prvenstva in klonili z 68:75, tako da bodo tokrat iskali priložnost za maščevanje. V prvem delu so Slovenci izgubili še proti Kanadi (63:82), premagali Kitajsko (99:82) in se tako v osmino finala podali s tretjega mesta v skupini B. V osmini finala so nato z 81:80 strli Argentino, zatem pa še prej omenjeni Izrael.

Ista generacija slovenskih košarkarjev je zablestela že na lanskem evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem so osvojili bronasto odličje. Na tistem prvenstvu je Nemčija osvojila naslov, v polfinalu pa pred tem ugnala ravno Slovenijo. Slovenska izbrana vrsta sicer šele tretjič sodeluje na svetovnem prvenstvu v tej starostni kategoriji, pred dvema letoma so Slovenci osvojili deveto mesto, leta 2003 pa sedmo.

Reprezentanca do 19 let: Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Žak Smrekar, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut, Lovro Lapajne, Mark Ciperle, Aljaž Menič. Selektor: Danijel Radosavljević.

SP do 19 let, polfinale

Sobota, 5. julij:

