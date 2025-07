Walker zapušča Manchester City

Angleški nogometni branilec Kyle Walker se je pridružil Burnleyju, novincu v premier ligi, z dvoletno pogodbo. Seli se iz Manchester Cityja, kjer mu je pogodba sicer veljala še eno leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prejšnjo sezono je začel kot kapetan Cityja, a je končal na posoji pri Milanu in ni bil del ekipe Pepa Guardiole za letošnje svetovno klubsko prvenstvo.

Sestop na Turf Moor Walkerja ponovno združuje z nekdanjim soigralcem iz Tottenhama in angleške reprezentance Scottom Parkerjem, ki je Burnleyju pomagal napredovati na najvišjo raven angleških nogometnih lig z drugim mestom v championshipu.

Petintridesetletnik je dejal: "Navdušen sem, da sem, da sem tu. Ko sem govoril s Scottom in slišal o njegovih načrtih za naslednjo sezono, sem z veseljem sprejel priložnost. Tukaj je opravil neverjetno delo, saj je klub s 100 točkami popeljal nazaj v premier ligo in se skupaj veseliva vrnitve v največjo ligo na svetu," je dejal Walker.

Dodal je: "Burnley je imel v izjemno prejšnjo sezono, zgrajeno na neverjetnem obrambnem zidu, zato komaj čakam, da pridem in dodam svoje izkušnje in kakovost ekipi, ki je videti kar vznemirljiva."

Walker je svojo kariero začel pri Sheffield Unitedu, preden je prestopil k Tottenhamu in se leta 2017 pridružil Cityju za 45 milijonov funtov (52 milijono evrov), kjer je odigral 410 tekem v angleški elitni ligi.

V osmih letih pri Cityju je osvojil 17 lovorik, vključno s šestimi naslovi v premier ligi, dva FA pokala in ligo prvakov, ter bil del ekipe, ki je osvojila trojno krono.

Walker je bil ključni igralec tudi angleške reprezentance, saj je zanjo nastopil na 96 tekmah.

Postal je peta okrepitev Burnleyja to poletje, prišli so Max Weiss, Quilindschy Hartman, Axel Tuanzebe in Loum Tchouana, medtem ko so Bashir Humphreys, Marcus Edwards, Zian Flemming in Jaidon Anthony sklenili dosedanje posoje.

