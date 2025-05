Na Dirki po Italiji je prost dan. Legendarni Eddy Merckx je razkril zanimiv vpogled v svoje dirkanje na Apeninskem polotoku in celo morebitno vpletenost mafije.

V intervjuju za Corriere della Sera je priznani Belgijec Eddy Merckx spregovoril tudi o neprijetni izkušnji, ki jo je leta 1969 doživel na Dirki po Italiji.

Merckx je bil tistega leta diskvalificiran, ker naj bi bil pozitiven na dopingu, a je Belgijec zanikal vpletenost v nečedne posle. Kot izpostavlja, je imela pri tem morda prste vmes celo mafija.

"Ponudba je bila mamljiva, a Giro ni naprodaj"

V intervjuju je poudaril, da se je vse skupaj zgodilo, ko je zavrnil podkupnino. Ponudili naj bi mu ogromno denarja, da ne osvoji Dirke po Italiji.

"Ponudili so mi veliko denarja, da izgubim Giro, in Gimondi (Felice Gimondi, zmagovalec tistega leta, op. a.) je vse vedel. Če bi sprejel, verjetno ne bi bilo nič s pozitivnim dopinškim testom. Ampak Giro d’Italia ni naprodaj," je dejal Merckx.

Skupno zmago je imel praktično že na dosegu roke, ko je sledil nepričakovan zasuk: "Nastavili so mi. Praktično sem že osvojil Giro d’Italia. Ni bilo potrebe, da bi me testirali. Etapa je bila ravninska, bil sem v vodstvu," je še dejal Belgijec, ki je petkrat osvojil Giro, petkrat tudi Tour de France in enkrat Vuelto.