Urška Žigart zadržala sedmo mesto

Švicarka Marlen Reusser (Movistar) ima na čelu razpredelnice tri sekunde naskoka pred Nizozemko Demi Vollering (FDJ-Suez) in 1:23 minute pred Poljakinjo Kasio Niewiadoma (Canyon-Sram). Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 2:03 minute, potem ko je v prvi etapi dosegla izid kariere v svetovni seriji s petim mestom, v petek pa je bila na drugi trasi 14.

Sobotna etapa je pripadla Italijanki Elisi Balsamo (Lidl-Trek), ki je dosegla 32. zmago v karieri. Druga je bila Nizozemka Mischa Bredewold (SD Worx-Protime), tretja pa s sekundo zaostanka Švicarka Noemi Rüegg (EF Education-Oatly).

Žigartova je ciljno črto prečkala šest sekund za zmagovalko na 39. mestu. Za Vollering je zaostala tri sekunde. Do četrtega mesta v skupnem seštevku najboljšo slovensko kolesarko zadnjih let loči le šest sekund. Osemindvajsetletna zaročenka Tadeja Pogačarja se tako bori za najboljšo uvrstitev v karieri v svetovni seriji. Pred dvema letoma je prav po Švici dosegla najboljši izid, ko je bila v generalni razvrstitvi sedma. Lani je zasedla deveto mesto. To sta njeni edini uvrstitvi med deseterico na dirkah svetovne serije.

V nedeljo bo za konec švicarske pentlje še razgibana etapa v okolici Küssnachta (129,4 km). Zahteven bo predvsem zadnji vzpon na Michaelskreuzstrasse (3,8 km/9,1 %), ki ga bodo kolesarke prečkale okoli 15 km pred ciljem.