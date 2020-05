Tragična zgodba: videli so ga kot Jordanovega rivala, a je smrt prišla prehitro

Ali bi bila pot Michaela Jordana v ligi NBA prav takšna, kot smo jo spremljali in jo lahko podoživljamo v dokumentarnih filmih, če bi prag najmočnejšega klubskega tekmovanja prestopil njegov vrstnik Len Bias? Odgovor na to vprašanje bo vseskozi visel v zraku, saj je Bias le dva dneva po naboru, na katerem so ga izbrali prvaki Boston Celtics, zaradi prevelikega odmerka kokaina umrl.

V zadnjih tednih lahko spremljamo serijo dokumentarnih filmov legendarnega Michaela Jordana, ki je s Chicago Bulls osvojil šest naslovov prvaka lige NBA. Zgodbe okoli njegove poti kar dežujejo. Se pa nekateri sprašujejo, kaj bi bilo, če bi v svet najboljših košarkarjev vstopil Leonard Kevin Bias oziroma krajše Len Bias.

Tako kot veliki Jordan je bil tudi on rojen leta 1963. Blestela sta v študentski ligi in njuni dvoboji so bili nekaj posebnega. Priznani strokovnjak Mike Krzyzewski, ki je ameriško reprezentanco med drugim popeljal do treh olimpijskih medalj, je dejal, da sta bila v takratnem času v študentski ligi dva različna planeta, ki sta odstopala. Slišala sta na ime Michael Jordan in Len Bias.

Številni komentarji so, da je imel slednji eksplozivnost Shawna Kempa, Jordanove atletske sposobni in nebeški met iz skoka. Košarkar, ki bi lahko krojil vrh lige NBA in postal večni rival Jordana, ki je odšel v ligo NBA leta 1984, ko so ga kot tretjega na naboru izbrali Chicago Bulls. Stroka je pričakovala novo ero dveh velikanov, kot so jo imeli v ligi NBA denimo med Billom Russllom in Wiltom Chamberlainom ter Larryjem Birdom in Magicom Johnsonom.

Bias je na naboru dočakal svetel trenutek dve leti pozneje od legendarnega košarkarja Chicago Bulls, ko je bil star 22 let. A le za dva dneva. Kot drugega so ga leta 1986 izbrali prvaki Boston Celtics. Klub je potreboval svežo kri, če je želel nadaljevati šampionsko pot, saj so bili Bird, Kevin McHale, Robert Parish že nekoliko starejši - zadnji naslov prvaka so osvojili še naslednjo sezono.

Statitsika Lena Biasa v zadnji sezoni študentske lige

Sezona Univerza Število tekem Št. skokov Št. točk/tekmo 1985–86 Maryland 37 7,0 23,2

Dve noči po naboru je odjeknila tragična novica. Bias je namreč zaradi prevelikega odmerka kokaina umrl. Da je veljal za talentiranega košarkarja, ki so mu pripisovali svetlo košarkarsko prihodnost, je bila tudi želena poteza športnega opremljevalca Reebok, ki se je pogovarjal za petletno pogodbo v višini 1,6 milijona dolarjev, kar je bilo za tiste čase visok znesek.

Del dokumentarnega filma Without Bias

Ob vrnitvi z nabora se je Bias vrnil v kamp na univerzi v Marylandu. Odhod v ligo NBA je proslavljal skupaj z nekaterimi kolegi, a jutra ni dočakal. Prijatelj Brian Tribble je 19. junija ob 6.32 poklical številko 911 in sporočil, da je Bias v nezavesti in ne diha. Kljub poskusom oživljanja mladi košarkar ni nikoli več odprl oči.

Štiri dni po smrti se je na slovesnosti pred centrom univerze, kjer je Bias igral košarko za Terrapins, zbralo več kot 11 tisoč ljudi. Od njega so se častno poslovili tudi pri Boston Celtics. Dres s številko, ki bi ga nosil v ligi NBA, so dali njegovi mami Lonise.

Predsednik Regan še isto leto podpisal zakon o zlorabi drog

Nekaj tednov po njegovi smrti so odbori v predstavniškem domu Združenih držav Amerike začeli pisati zakonodajo o boju proti drogam. Predsednik Ronald Regan je zakon o zlorabi drog podpisal 27. oktobra 1986, zakon pa je določal dosmrtni zapor za osebo, ki je distribuirala droge in je s tem povzročila smrt posameznika. Določbe so postale znane kot zakon Len Bias.

Soigralec Terry Long, ki je bil takrat v sobi z Biasom, je po smrti povedal, da ga je prav Bias leta 1984 vpeljal v svet kokaina in priznal, da je tri ure pred smrtjo skupaj z njim, Davidom Greggom in Tribbleom užival kokain.

Naknadno so ugotovili, da sta bila Bias in Terrence Moore del skupine, ki je razpečevala drogo, vodil pa jo je prav Tribble.

Ko sta starša izgubila še drugega sina, sta začela boj proti drogam in orožju

Za starša je bila sinova smrt velik šok. Ko se je ta nekoliko polegel, je sledil nov tragičen dogodek. Štiri leta pozneje je v strelskem obračunu umrl še mlajši brat Jay. Po njuni smrti sta starša, James in Lonise, začela boj proti drogam in orožju. Lonise je postala predavateljica proti drogam, James pa je postal zagovornik za nadzor orožja. V spomin na tragično umrla sinova sta odprla fundacijo Len in Jay Bias, katere namen je bila spodbuda boljših zgledov za mlade.

Leta 2009 je prav tako izšel film o življenju Lena Biasa. Dokumentarec Without Bias (Brez Biasa) so sprva predstavili na filmskem festivalu Sundance, širši svet pa ga je videl 3. novembra 2009 na ameriški televiziji ESPN, na kateri v zadnjih tednih prav tako spremljamo dokumentarne filme Michaela Jordana.