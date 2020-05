Imel je Dirka, zdaj ima Dončića, a želel je tudi Jordana

O nobenem aktivnem košarkarju ni bilo v zadnjem obdobju prelitega toliko črnila in spisanih toliko spletnih člankov kot o Michaelu Jordanu, ki je svoj igralski vrhunec dosegel v preteklem stoletju, zadnjo tekmo pa po drugi vrnitvi odigral pred sedemnajstimi leti. Pa ne le zaradi tekmovalne suše ob koronakrizi in dejstva, da še vedno velja za najbolj premožnega košarkarja, na račun katerega vsako leto kapne približno 130 milijonov ameriških dolarjev, temveč zaradi izjemno gledane dokumentarne nadaljevanke Zadnji ples. Do zdaj so predvajali šest delov, povprečna gledanost pa je kar 5,8 milijona gledalcev na del.

Ob robu televizijskega in spletnega hita, ki sam po sebi sproža niz tem, svoje zgodbe z mediji delijo tako akterji nadaljevanke kot drugi košarkarski deležniki. Svoj delež je prispeval tudi Mark Cuban, lastnik moštva Dallas Mavericks, kjer si svoje prve hlebce ameriškega košarkarskega kruha služi tudi ljubljanski zvezdnik Luka Dončić. Ameriški milijarder je namreč razkril, da si je leta 2001 močno prizadeval, da bi Jordan oblekel Dallasov dres.

Po "zadnjem plesu" leta 1998 se je Jordan upokojil. Toda leta 2001 se je vrnil in odigral dve sezoni za Washington Wizzards. Takrat je imel na mizi tudi ponudbo Dallasa. Foto: Getty Images

Zgodbo je opisal v pogovoru za teksaško radijsko postajo 105.3 The Fan. Pravi, da je bil za las prepozen. O morebitni selitvi v Dallas se je namreč pogovarjal tako z igralčevim zastopnikom kot tudi Jordanom. "Poskušal sem ga prepričati. Toda Jordan je človek, ki se drži dogovorov. Ko sem se pogovarjal z njim, je namreč sodelovanje že obljubil predsedniku Washingtona," je dejal 61-letni milijarder, prepričan o tem, da bi Jordan in Dirk Nowitzki odlično sodelovala. Verjame tudi, da bi bil teksaški klub lahko večkrat prvak.

Jordan, ki je pred tem nosil le dres Chicaga, se je tako pod koše vrnil kot član Washingtona. Zanimivo, dobro leto pred tem (v sezoni 1999/2000) je dvanajst tekem za Dallas odigral Dennis Rodman. To je bil tudi njegov zadnji klub v ligi NBA. Prav letošnjega marca je minilo okroglih 20 let od njegove zadnje tekme. V peterki mu je družbo delal tudi Nowitzki, pozneje MVP lige ter Cubanov "ljubljenec" in gonilna sila prvakov leta 2011.

Cuban zdaj gradi novo moštvo prihodnosti. V osrčju sistema je Luka Dončić, ki se po prekinitvi tekmovanja še vedno mudi v Sloveniji. A kaj kmalu bi ga Američani utegnili poklicati nazaj na delovno mesto, čeprav je lastnik Dallasa ob namigih o vračanju v dvorane še nekoliko zadržan. "Komu zaupati svoje življenje? Pri vračanju je ključno zaupanje v okolico, ki mora biti varna," opozarja Cuban, ki, tako tudi kot vsi preostali lastniki klubov, čaka na uradne smernice.

Foto: Getty Images V nedavnem pogovoru za TNT se je Cuban dotaknil tudi morebitne kandidature za ameriškega predsednika, o kateri se sicer šušlja že več mesecev. "Morda bi poskusil že leta 2020, a je družina temu odločno nasprotovala. Ko smo se o tem pogovarjali pri večerji, so bili vsi proti. Naslednje volitve? Ni izključeno. Toda živimo v divjem svetu. Vsi obtožujejo druge. Nihče ne prevzema odgovornosti. Nihče nikomur ne zaupa," je vrata priprta pustil Cuban, na kar se je hitro odzval Charles Barkley. "Bil bi odločen predsednik. Ali pod predsednik," je dejal nekdanji zvezdnik ameriške reprezentance ter Philadelphie, Houstona in Phoenixa. V nedavnem pogovoru za TNT se je Cuban dotaknil tudi morebitne kandidature za ameriškega predsednika, o kateri se sicer šušlja že več mesecev. "Morda bi poskusil že leta 2020, a je družina temu odločno nasprotovala. Ko smo se o tem pogovarjali pri večerji, so bili vsi proti. Naslednje volitve? Ni izključeno. Toda živimo v divjem svetu. Vsi obtožujejo druge. Nihče ne prevzema odgovornosti. Nihče nikomur ne zaupa," je vrata priprta pustil Cuban, na kar se je hitro odzval. "Bil bi odločen predsednik. Ali pod predsednik," je dejal nekdanji zvezdnik ameriške reprezentance ter Philadelphie, Houstona in Phoenixa.

Preberite še: