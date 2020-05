Scenarij, ki Dončića oddaljuje od Slovenije

Če se bo liga NBA letos vendarle nadaljevala, bo to vplivalo tudi na tekmovalni urnik prihodnje sezone. Ta pa bi utegnil močno ogroziti nastop Vlatka Čančarja in Luke Dončića v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah.

Kar 54 dni je že minilo od zadnjega koša v ligi NBA. Tudi od trenutka, ko sta se v Dallasu srečala Luka Dončić in Vlatko Čančar ter se v pogovoru bežno dotaknila reprezentančne tematike in namigov o morebitnem selektorskem ustoličenju Dimitrisa Itoudisa. Takrat v upanju, da bosta pod Grkovo taktirko lahko skupaj zaigrala na junijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu ter nato morda celo na olimpijskih igrah v Tokiu. Načrt je za leto 2020 že padel v vodo, vprašljiv pa je tudi za prihodnje leto. Pa ne le zato, ker uveljavljeni strateg, ki sicer vodi CSKA, predsedniku Košarkarske zveze Slovenije Mateju Erjavcu še ne more stisniti roke, temveč zaradi utemeljenega strahu pred neusklajenostjo tekmovalnih urnikov.

Sezona 2020/21 od božiča do avgusta?

Usoda prekinjene lige NBA visi v zraku. Podobno kot v Evropi. Na odgovor na vprašanje, kaj bo z evroligo in EuroCupom, bo treba počakati do 24. maja. Že naslednji dan naj bi se nato sestala tudi skupščina lige ABA. Vodstvo lige NBA naj bi se o (ne)nadaljevanju sezone odločilo do konca meseca. Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bi se lahko po predhodnem trenažnem obdobju najmočnejša liga v strnjeni obliki in v enem mestu v dvoranah brez gledalcev nadaljevala junija in končala septembra ali oktobra. Zato vselej dobro informirani ESPN-ov poročevalec Adrian Wojnarowski namiguje na zamik koledarja tudi za prihodnjo sezono. Ta bi se začela decembra in končala julija ali avgusta 2021.

Foto: Reuters

Olimpijski termin

Nov tekmovalni okvir, s katerim bi Američani kupili tudi nekaj časa za morebitno vračanje gledalcev, pa bi bil v neskladju z reprezentančnimi aktivnostmi. Spomnimo, kvalifikacijski olimpijski turnirji bodo odigrani med 21. 6. in 4. 7. (natančen datum bo potrdil Mednarodni olimpijski komite). Olimpijske igre v Tokiu pa se bodo začele 23. julija, a v tem primeru ne le brez Dončića. Če bi se uresničile napovedi o novem urniku lige NBA, tudi brez vseh preostalih košarkarskih zvezdnikov, vključno z reprezentanco Združenih držav Amerike.

Nepozabni 17. 9. 2017

Ameriško poigravanje z datumi gre sicer v tem trenutku razumeti kot gola predvidevanja oziroma namige o več mogočih scenarijih. Podobno pravzaprav velja za celotno športno sfero, saj v tem trenutku ni junaka, ki bi znal povedati, kakšen bo nadaljnji razvoj dogodkov. Vse več je namigov o tem, da se bo šport v ustaljene tirnice, kar pomeni tekmovanja z gledalci, vrnil šele s cepivom. A če se za trenutek še prepustimo toku teh ugibanj, gre sklepati, da se bi se lahko Dončićev reprezentančni post razvlekel na kar pet let. Nazadnje je za izbrano vrsto igral 17. 9. 2017, ko je Slovenija postala evropski prvak.