NBA preložila loterijo

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je zaradi pandemije novega koronavirusa objavilo, da bosta loterija za nabor in aktivnosti igralcev, tako imenovani combine, pozneje, kot je bilo predvideno. Oba dogodka bi sicer izvedli v Chicagu med 19. in 24. majem.

V ligi NBA, ki je prekinjena od 11. marca, so v ponedeljek objavili, da se bodo igralci lahko vrnili na treninge v klubske prostore v omejeni obliki od 8. maja naprej, zdaj pa so preložili loterijo, s katero določijo, katera prva štiri moštva bodo najprej izbirala na letošnjem naboru. Ta je predviden za 25. junij, a vse kaže, da bo tudi ta preložen na poznejši termin. Na njem ne bo slovenskega košarkarja.

Liga sicer še ni uradno odpovedala nobene tekme te sezone, čeprav bi se že pred dvema tednoma morala začeti končnica. V petek pa je ESPN še poročal, da se komisar lige in lastniki klubov dogovarjajo tudi o možnem poznejšem začetku sezone 2020/21. Ta bi se običajno začela oktobra, po novem predlogu pa decembra. Na to naj ne bi vplivalo, ali se bo ta sezona nadaljevala in izpeljala do konca.