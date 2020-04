Dragić in Dončić v zabaviščni park Walt Disney World?

Liga NBA se je marca zaradi prvega okuženega primera s koronavirusom prekinila. Francoski košarkar Rudy Gobert je bil tisti, ki je moral kot prvi v izolacijo. Vodstvo je nemudoma zaustavilo tekmovanje, zdaj pa išče način, kako bi letošnjo sezono le pripeljali do konca.

Prvotno so kot možno lokacijo zaključnih bojev za prvaka - vse ekipe bi bile nastanjene v istem kraju in igrale v isti dvorani - navajali igralniško meko Las Vegas, nato karibski otoški raj Bahame, vendar pa so kmalu tudi obupali nad takšnimi eksotičnimi lokacijami. Zdaj je v igri Walt Disney World, kar bi pomenilo, da bi morali Goran Dragić (Miami Heat), Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) sezono zaključiti v prav posebnem kraju.

Zamisel o nadaljevanju sezone v od zunanjega sveta povsem zaprtem letovišču se je porodila po tem, ko je direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni Anthony Fauci za New York Times povedal, da bodo nekatere profesionalne športne lige morda morale v celoti odpovedati svoje sezone zaradi pandemije covida-19.

Pogovor z vsemi direktorji

"Želim si, da bi se vsi športi vrnili. Toda kot zdravstveni funkcionar in zdravnik in znanstvenik moram reči, da zdaj, ko gledam razmere v državi, lahko zgolj ugotovim, da na to še nismo pripravljeni," je dejal Fauci.

Komisar lige NBA Adam Silver je v sredo opravil video konferenčni klic s 30 direktorji lige in vodjem ligaške zdravstvene službe o trenutnih za poklicni vrhunski šport nič kaj prijaznih razmerah.

Foto: Reuters

NBA je v ponedeljek sporočila, da bo kmalu objavila spremembe pravil, ki bodo klubom omogočile odpiranje njihovih vadbenih centrov, da bi se lahko igralci vrnili nazaj vsaj k treningom, sicer pod posebnimi pogoji.

Še vedno bodo veljale številne omejitve pri odpiranju športne infrastrukture, objektov, dvoran, piše v izjavi lige. Prav tako ni določen točen datum, kdaj se bodo objekti lahko odprli, čeprav je liga namignila, da bi to lahko bilo 8. maja.