Usoda sezone 2019/20 ostaja v zraku. Šefi ekip lige NBA tudi niso povsem enotni okrog tega, kdaj svoje košarkarje vnovič povabiti v dvorane, saj je stanje pandemije novega koronavirusa v posameznih delih ZDA na različni razvojni stopnji. Odločitve o (ne)nadaljevanju in zaključku sezone še vsaj en mesec ne bo, lastnik Dallasa Mark Cuban pa je pripomnil, da tudi glede odklepanja dvoran in treningov pričakuje bolj jasne usmeritve.

Se je pa teksaški milijarder lahko le zadovoljno namuznil ob prebiranju rezultatov ankete, v katero je ameriška mreža ESPN vključila 20 izbranih deležnikov lige NBA, med katerimi so bili trenerji, skavti, funkcionarji … Odgovoriti so morali na vprašanje, okoli katerega mladega zvezdnika je najbolj verjetna gradnja ekipe lige NBA. Med ponujenimi odgovori so bili Luka Dončić, Trae Young, Zion Williamson in Ja Morat. Z naskokom največ glasov je zbral ljubljanski zvezdnik na delu v Dallasu.

Zion Williamson kljub zvezdništvu še ni povsem prepričal strokovnjakov. Foto: Reuters

Kar 17 strokovnjakov je Dončića postavilo na prvo mesto, preostali trije pa na drugo, kar skupno znaša 77 točk. Prvi izbor zadnjega nabora lige Williamson jih je na drugem mestu zbral 52 (en glas za prvo mesto), kandidat za letošnjega novinca leta Morat 47 (dva glasova za prvo mesto), Dončićev večni tekmec Young pa 24.

Razlogi za nezaupanje v Williamsona, ki je sicer na devetnajstih tekmah sezone navdušil z agresivno igro in zgledno statistiko (23,6 točke, 6,8 skoka), gre iskati v njegovem nestabilnem zdravstvenem stanju.

Še bolj pa bode v oči Youngov položaj, saj ga prav nihče ni postavil na eno od prvih dveh mest in je bil v predlagani četverici gladko zadnji, čeprav na statistični ravni ne zaostaja prav veliko za Dončićem (29,6 točke, 4,3 skoka in 9,3 asistence). Toda zvezdniku Atlante, ki je bil na predlanskem naboru vključen v kupčijo z Dallasom, strokovnjaki očitajo pretirano napadalno usmerjenost, medtem ko pa je v obrambi lahka tarča tekmecev.