Trenutek, ki ga Luka Dončić ne bo nikdar pozabil #video

Pred natanko petimi leti se je v evropsko košarkarsko orbito izstrelil takrat vsega 16-letni Luka Dončić. Na današnji dan je namreč doživel debi v prvi ekipi slovitega Real Madrida. In to na kakšen način. Vsa Evropa je pisala o njegovem prvem košu v španskem prvenstvu.

Ni veliko manjkalo, da bi Luka Dončić debi v španskem prvenstvu dočakal že pri 15 letih, osmih mesecih in 12 dneh, ko je Real Madrid igral proti Fuenlabaradi. Glavni trener Pablo Laso takrat zaradi izenačenosti tekme ni hotel tvegati z golobradim slovenskim košarkarskim draguljem.

Čeprav je Luka v svoji sicer kratki karieri postavil že ogromno mejnikov, pa kljub temu ne bi bil najmlajši košarkar z nastopom v španskem članskem prvenstvu. Ricky Rubio je namreč v dresu Joventuta zaigral pri vsega 14 letih, 11 mesecih in 24 dneh. Drugi je bil Angel Rebolo s 15 leti, tremi meseci in sedmimi dnevi.

Lukova prva tekma v članskem dresu Real Madrida

Ne Laso, ampak Mateo. Zadnji napotki od hrvaške legende.

Trenerski štab je nato naslednjih pet mesecev "preizkušal" Lukovo potrpežljivost. Do 30. aprila 2015. Sredi glavnega mesta Španije je gostovala Unicaja iz Malage. Real Madrid je imel minuto in 40 sekund pred koncem tekme prednost 18 točk (89:71). Takrat je s klopi vstal slovenski košarkar in na tribunah smo lahko opazili veliko navdušenje. Navijači Real Madrida so ga s stoječimi ovacijami pospremili na parket.

Foto: Reuters

A v igro ga ni poslal Laso, temveč njegov pomočnik Jesus Mateo. Prvi mož stroke je bil namreč zaradi dveh tehničnih napak izključen. Ko je Luka hodil do zapisnikarske mize, je bila ob njem legenda hrvaške košarke Žan Tabak, ki mu je dal še zadnja navodila.

Po 14 sekund žoga pri njem, trojka v slogu velikih in še drugič stoječe ovacije

Komentator španske televizije je prav tako povzdignil glas in z navdušenjem pospremil debi slovenskega košarkarja. Do konca tekme je bila še minuta in 28 sekund, ko se je z nasmeškom na obrazu podal v igro namesto Američana K. C. Riversa.

Po vsega 14 sekundah igre mu je španski zvezdnik Sergio Rodriguez podal žogo v kot. Niti za desetinko sekunde ni okleval. Nemudoma se je odločil za met in brez kosti zadel trojko.

Foto: Getty Images

V dvorani Real Madrida je znova zavladala evforija. Še drugič v tako kratkem času je Luka prejel stoječe ovacije. Privrženci kraljevega kluba so dobro vedeli, kaj jih čaka v prihodnjih letih in kakšnega dragulja imajo v svojih vrstah, saj je blestel že v mlajših kategorijah.

Saša Dončić spoznal, da ima močno srce

Srce je zaigralo tudi obema staršema, ki sta se razveselila sinovega mejnika. "Zelo sem bil vesel. Vsake stvari, ki je povezana z Luko, sem še toliko bolj vesel. Debi je bil enkraten. Najlepše je bilo, ker ni deloval prestrašeno. Bil je suveren. Vidi se, da ima željo. Po tisti trojki je bil zelo nasmejan in zadovoljen, prav to pa se išče pri mladih igralcih," je pred petimi leti za Sportal povedal njegov oče Saša Dončić in dodal: "V tistem trenutku, ko je šel na prvi tekmi v igro in zadel trojko, sem spoznal, da imam močno srce. Če mi takrat ni počilo … Srečen sem, ker sem ga videl nasmejanega. Ta nasmeh mi pove, kako se počuti."

Ko je bil Luka še mlajši, je v Sloveniji z očetom hodil na tekme. Foto: Vid Ponikvar

Kako je šla njegova pot nato strmo navzgor, ste se lahko prepričali na lastne oči. Osvojil je elitno evropsko klubsko tekmovanje evroligo, špansko prvenstvo, bil najkoristnejši košarkar (MVP) elitnega evropskega klubskega tekmovanja, MVP zaključnega turnirja, pa tudi španskega prvenstva … S slovensko reprezentanco je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, bil uvrščen v idealno peterko prvenstva. Nadaljevanje zdaj spremljamo v ligi NBA. V krstni sezoni je postal novinec leta, v drugi je bil v prvem mesecu MVP zahodne konference, nastopil je na prestižni tekmi All-Star ... In to vse do dopolnjenega 21. leta.