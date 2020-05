Spodbudne novice za ljubitelje lige NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić in Luka Dončić sta morala sezono prekiniti 12. marca.

Vodilni predstavniki vrhunske severnoameriške košarke napovedujejo, da bodo že od petka lahko košarkarji lige NBA vadili v dvoranah v ameriških zveznih državah, kjer so lokalne oblasti razrahljale omejitve in ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Objekti ekip NBA bodo pripravljeni, da se v petek znova odprejo za posamično vadbo igralcev na območjih, kjer so zvezne in lokalne oblasti sprostile omejitve, poročajo ameriški mediji.

To je prvi majhen korak k nadaljevanju trenutno ustavljene sezone lige NBA 2019/20, ki je bila prekinjena 12. marca, potem ko je košarkar Utah Jazz Rudy Gobert oddal pozitiven test na virus sars-cov-2. Trenutno časovni okvir vnovičnega zagona tekem še ni določen. Treningi, za zdaj še posamični, z upoštevanjem pravil socialnega distanciranja, pa so prvo znamenje, da bi lahko, upoštevajoč najnovejše podatke o širjenju epidemije, že kmalu nadaljevali tudi prvenstvo.

Klubi in košarkarji, med njimi tudi najbolj izpostavljena Slovenca onstran velike luže Luka Dončić in Goran Dragić, so ostali brez enega meseca tekem rednega dela sezona. Pred skoraj tremi tedni pa bi se, če ne bi bilo koronavirusa, začela dva meseca bojev končnice za prvaka.

Dragić v ponedeljek?

Vse ekipe še ne morejo odpreti prostorov za vadbo in treninge, za tiste, ki lahko odprejo svoje trening centre, pa veljajo stroga pravila in varnostni ukrepi.

Dovoljena bo le vadba v majhnih skupinah, na parketu bodo lahko hkrati zgolj štirje igralci, vsak bo lahko metal žogo le na svoj koš, podaje med igralci ne bodo dovoljene, prav tako na treningih ne bodo dovolili navzočnosti trenerjev.

Po številnih poročilih bo NBA podrobno opredelila dodatne zahteve za klube in igralce, vključno z razkuževanjem vseh žog po vsakem treningu, igralci pa bodo lahko vadili le v za to namenjenih prostorih njihovega lastnega kluba.

Igralci naj bi nosili obrazne zaščitne maske, te bi lahko sneli med fizičnim naporom, torej intenzivnim treningom, pred vstopom v dvorano oziroma vadbeni center pa naj bi jim preverili telesno vročino, medtem ko bodo pomožni člani ekip, ki bodo za igralce pobirali odbite žoge, morali nositi maske in rokavice.

Dobro obveščeni novinarji napovedujejo, da bi košarkarji ekipe Miami Heat, za katero igra tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, lahko v svoji dvorani nadaljevali treninge najprej v ponedeljek.

Lastnik Dallas Mavericks, za katerega igra Luka Dončić, Mark Cuban, pričakuje podrobnejša navodila lige NBA in pred dvema dnevoma še ni mogel napovedati, kdaj bi lahko začeli treninge.