Vse od 11. marca je liga NBA prekinjena, potem ko je bil kot prvi s koronavirusom okužen Francoz Rudy Gobert. Vrata najbolj kakovostnega klubskega tekmovanja so se nemudoma zaprla.

ZDA so kmalu postale tudi največje žarišče na svetu z obolelimi za covid-19. Kljub vsemu generalni sekretar lige Adam Silver in vodilni v klubih preučujejo možnosti, da bi sezono vendarle zaključili.

Starejši od 60 let ne bi smeli biti zraven?

Kot je za ESPN dejal generalni direktor ene od ekip, bodo v prvi vrsti gledali na zdravje tistih, ki so vpeti v celoten sistem. "Ne želim, da bi starejše postavili v težak položaj," je za omenjen medij dejal direktor kluba, ki ni želel biti imenovan.

Splošno znano je, da zaradi covid-19 umirajo v večini starejši ljudje, ki so presegli mejo 65 let.

Bo Goran Dragić lahko zaključil letošnjo sezono? Foto: Reuters

"Po zbranih podatkih verjetno ljudje starejši od 60 let ne bi smeli biti zraven, ne glede na to, kakšen naziv imajo," je dejal drugi generalni direktor in dodal: "Ali je trener, oče košarkarja ali generalni direktor ekipe, enostavno ne more biti zraven."

Moštvi Miami Heat in Denver Nuggets, za katera igrata Goran Dragić oziroma Vlatko Čančar, imata trenerja pravih let. Eric Spoelstra je dopolnil 49 let, medtem ko je prvi mož stroke pri Denverju Michael Malone leto mlajši.

James: Nihče ne bi smel nič odpovedati

Bistveno starejši pa je trener Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Rick Carlisle bo letos namreč upihnil 61 svečk in posledično bi lahko spadal v rizično skupino. Zanimivo bo spremljati, kaj se bodo onstran Atlantika dogovorili in zmenili, kdo bo lahko del ekipe in kdo ne.

LeBron James ima cilj za to sezono osvojiti četrti naslov prvaka lige NBA. Foto: Getty Images

"Takoj, ko bo varno, bi radi zaključili sezono. Pripravljen sem, ekipa tudi. Nihče ne bi smel nič odpovedati," je dejal prvi zvezdnik lige LeBron James, ki je skupaj s soigralci pri LA Lakers med najresnejšimi kandidati za osvojitev nove šampionskega prstana, kar bi bil njegov četrti.

"Dolžnost lige je, da razišče vse možnosti, da bi se tekmovanje zaključilo. Dolžni smo to našim navijačem, ekipam, košarkarjem, partnerjem in vsem, ki imajo radi košarko," pa je poudaril predstavnik za stike z javnostjo pri NBA Mike Bass.