Luka Dončić in njegovo posebno orožje

Luka Dončić je zaslovel tudi v ligi NBA. Navijači in stroka so navdušeni tudi nad njegovim step back metom za tri točke. Foto: Reuters

V moderni košarki je prav posebna vrlina, ki jo obvladajo redki košarkarji, step-back trojka. S korakom nazaj se odločijo za met in tako iz ritma vržejo tekmeca. Luka Dončić in James Harden sta v ligi NBA najbolj izpostavljena, ko beseda nanese na to tematiko.

Sposobnost, ki dela Luko Dončića posebnega, je tudi izvedba step-back trojke. Kaj je to? Razlaga je enostavna. S korakom nazaj si košarkar izbori prostor za met za tri točke. Obrambni igralec mora biti ob takšnem košarkarju pripravljen na vsak gib, saj ne ve, ali bo šel tekmec v prodor ali pa se bo odlčil prav za korak nazaj. In to dela košarkarje posebne. Sliši se preprosto, a je težko izvesti, zlasti nato še zadeti.

"Veliko košarkarjev ima posebne vrline. Ta je ena izmed mojih," se je na to vprašanje zasmejal slovenski košarkar. In prav to njegovo sposobnost so pred dnevi na uradnem družbenem twitter profilu izpostavili pri ligi NBA.

V tej sezoni je zadel 84 od skupno 238 step-back trojk, kar znaša 35,3 odstotka - povprečje meta trojk pri vseh košarkarjih v ligi NBA. Če ob tem dodamo, da je Dončićevo povprečje pri trojkah sicer 31,9 odstotka, je pokazatelj, da je v tej prvini odličen.

Pri Luki tovrsten met postaja trend. Že v krstni sezoni, v kateri je postal novinec leta, je zadel 167 trojk s korakom nazaj, njegov odstotek pa je znašal 36,5.

Harden izpilil met za tri točke s korakom nazaj

V najmočnejšem klubskem tekmovanju je drugi v frekvenci takšnih metov za tri točke. Verjetno ni treba ugibati, kdo se še večkrat poslužuje step-back trojke. James Harden iz Houstona je v tej sezoni vrgel že 472 trojk iz takšnega položaja, uspešen pa je 37,2 odstotno.

James Harden je najboljši pri step back metih za tri točke. Včasih naredi tudi korake, a sodniki tudi kaj spregledajo, saj to izvede zelo hitro. Foto: Reuters "V ligi NBA in povsod po svetu so se stvari v košarki spremenile. Košarkarji skušajo zadeti trojko še nekoliko stran od črte, saj je obramba na tisti predel bolj osredotočena. V preteklosti ni bilo temu tako, zato se košarkarji pomikajo nazaj. In košarkarji, ki si brez podaje ustvarijo prostor za met za tri točke, imajo posebne sposobnosti," poudarja trener Dallas Mavericks Rick Carlisle.

V ligi NBA je črta, ki označuje trojko, od koša oddaljena 7,25, v Evropi 6,75 metra. Vse več pa je metov oddaljenih od te črte. V ligi NBA lahko vidimo Stepha Curryja ali denimo Dončićevega vrstnika Traeja Younga, kako se suvereno odločata za met še kakšen meter dlje od zarisane črte za tri točke.

Vse več košarkarjev v ligi NBA pa skuša uporabljati step-back mete. Nekateri skočijo tudi levo ali desno. Michael Jordan je patentiral ta met, potem ko se ga je posluževal večinoma pri skoku v levo.

Kar nekaj strokovnjakov pa poudarja, da sodniki prevečkrat spregledajo korake, ki jih košarkarji ob tem delajo. Harden je denimo pri tem v ospredju, a ga delivci pravice ne kaznujejo.

"Praktično je nemogoče braniti"

"Mislite tisti met, ko skočijo nazaj, naredijo korake in vržejo trojko?" je v svojem slogu dejal trener San Antonio Spurs Gregg Popovich in nadaljeval: "Očitno je to legalno. Ne vem. Težko je to pokrivati. Obvladajo, tu ni kaj diskutirati. Razvijali so ta met in najboljši so pri tem. Praktično je nemogoče braniti."

Trener Houston Rockets Mike D’Antoni, ki ima v svojem moštvu prav Hardna, je izpostavil veličino te sposobnosti. Primerjal jo je s horok metom (met preko glave) legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja: "Vsi ga lahko poizkusijo izvesti, ampak le redki so mojstri v tem."

Trdo delo je tisto, s katerim izpiliš določeno vrlino. In to Harden izpostavlja: "Vsako leto moraš priti na parket boljši kot lani. Iz rokava moraš potegniti nove poteze, da obrambni igralec ostane na petah. Ali je to step-back ali vstranski korak … Samo, da prideš do meta," je izpostavil ostrostrelec Houstona, ki je s 34,4 točke na tekmo tudi najboljši strelec lige NBA. Na tekmo vrže skoraj 13 trojk in jih v povprečju zadane 4,4.

Ni še znano, ali oziroma kdaj bodo mojstri lige NBA v tej sezoni še kazali svoje vrline

Dončić je z 28,7 točke šesti strelec onstran Atlantika, sam vrže devet trojk, skozi obroč pa gredo v povprečju tri žoge na tekmo.

Ali bodo mojstri košarke kazali svoje sposobnosti in navduševali še v tej sezoni, je veliko vprašanje. Pandemija koronavirusa je namreč zaustavila tudi ligo NBA. Vse od 12. marca ni tekem. Če bi šlo vse po ustaljenem koledarju, bi pravkar potekali polfinalni boji v obeh konferencah, medtem ko bi se finale začel 4. junija.

Korak nazaj in met za tri točke. Sliši se enostavno, vendar težko izvedljivo, saj mora žoga najti še pot skozi obroč. Foto: Reuters

Veliko se govori, da bodo morda košarkarji odigrali zaključek lige v enem kraju. Omenjata se dve izbiri – Las Vegas v Nevadi in Orlando na Floridi, kjer je Disneyjev zabaviščni park. Zagotovo pa se to ne bo zgodilo pred junijem, zato lahko pričakujemo, če te sezone ne bodo odpovedali, da bomo boje za naslov prvaka spremljali v poletnih mesecih.