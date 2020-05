Dončić in Dragić morda tudi v prihodnji sezoni pred praznimi tribunami

Severnoameriška profesionalna košarkarska liga, ki ima navijače in strastne privržence po vsem svetu, tudi v Sloveniji nazadnje po zaslugi Gorana Dragića in Luke Dončića, kar 40 odstotkov prihodkov ustvari s prodajo vstopnic, marketingom in prenosi tekem iz dvoran.

"To bi se lahko izkazalo za največji izziv našega življenja," je Silver povedal igralcem med konferenco, ki so se je udeležili predstavniki združenja igralcev in igralci sami. Košarkarje so predvsem zanimala vprašanja o varnosti in možnem datumu nadaljevanja sezone ter finančnem vplivu trenutne krize na naslednjo sezono. V petek so nekateri klubi, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers in Denver Nuggets, odprli vrata svojih vadbenih centrov za individualne treninge igralcev, vendar pa to še ne pomeni, da se bo prava košarkarska akcija že kaj kmalu vrnila pod obroče in v dvorane.

Odločitve ni mogoče sprejeti pred junijem

Silver je igralce obvestil, da odločitve o nadaljevanju sezone ni mogoče sprejeti pred junijem in da je trenutno najbolj logična izbira tekme odigrati v enem kraju. Možni izbiri sta svetovna prestolnica igralnic in hotelov, Las Vegas v Nevadi, ali Orlando na Floridi, kjer je Disneyjev zabaviščni park. Silver je prepričan, da ne bi imelo smisla, da ekipe potujejo iz enega mesta v drugo, če v dvoranah ne bo gledalcev.

"Menimo, da je za začetek varneje biti na eni ali dveh lokacijah," je dejal komisar lige NBA in dodal, da bodo na voljo določeni varnostni ukrepi, a da njihov cilj ni, da bi igralce vrnili na parket in jih zadržali v hotelu za dva meseca.

Silver je zavezan igranju vseh preostalih tekem v prekinjeni sezoni in nespremenjenemu formatu končnice s štirimi zmagami v vsakem krogu, čeprav je odprt tudi za nekatere spremenjene tekmovalne sisteme, ki bi v skrajšani sezoni vključevali več ekip. Igralcem so povedali, da bo začetek naslednje sezone lahko šele decembra, ne glede na to, ali bodo trenutno ustavljeno sezono 2019/20 končali ali ne.

Številni pogoji

Za dokončanje sezone bo treba izpolniti številne pogoje: od treh tednov priprave ekipe pred vnovičnim igranjem, do dovolj testov. S testiranjem bodo igralcem in klubskemu osebju zagotovili prepotrebno varnost, ko gre za okužbo z novim koronavirusom. Silver je opozoril, da posamezni pozitivni primeri ne bi smeli pomeniti karantene za celotno ekipo, temveč le za osebo, pri kateri je bil odkrit virus.

Komisar lige NBA je igralce opozoril, da naj se pripravijo na nova pogajanja o spremembah kolektivne pogodbe, med temami pa je tudi, kako bodo prihodnji prihodki od košarke vplivali na finančno omejitev plač igralcev in pričakovani velik padec skupnih prihodkov. "Kolektivna pogodba ni predvidela takšnih razmer, kot so trenutno s pandemijo," je dejal Silver.

V petek so se igralci začeli vračati v dvorane na trening, vendar trening ni obvezen in ga igralci lahko zavrnejo, če se ne počutijo dovolj varne. "Dokler ni cepiva ali kakšnega 'koktajla zdravil', ki bi ljudem preprečil, da bi umrli za posledicami virusa, moramo k temu pristopiti kolektivno. Končni cilj je, da pridemo do zaključka, koliko smo pripravljeni vsi skupaj tvegati," je sklenil komisar lige NBA.

