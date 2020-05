Jure Zdovc našel službo v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdovc je še v pretekli sezoni nekaj mesecev sedel na klopi Petrol Olimpije, po združitvi Olimpije in Cedevite pa so vodilni za trenerja izbrali hrvaškega strokovnjaka Slavena Rimca.

Pred Olimpijo je vodil tudi AEK in Iraklis, v Turčiji je bil trener ekipe Gaziantep, v Rusiji je vodil Spartak, vodil pa je tudi Split, Bosno, v Sloveniji je nekaj časa treniral tudi klub Slovan.

Za slovensko košarkarsko legendo bo to v vlogi trenerja prva francoska ekipa, kot igralec pa je že branil barve Limogesa in PSG Racinga. Z obema ekipama je postal francoski prvak, z Limogesem pa je leta 1993 stopil tudi na evroligaški vrh. To je še vedno edini naslov katerekoli francoske ekipe v najmočnejši evropski ligi.

Metropolitans 92 je mlad klub. Nastal je leta 2007 z združitvijo Paris Racinga in Levalloisa. Zanj je pred nekaj sezonami nastopal tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

