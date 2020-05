Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edo Murić je dobil zadoščenje, potem ko so Poljaki leta 2018 nezakonito prekinili pogodbo z njim.

Foto: Vid Ponikvar

Edo Murić je 30. decembra 2017 podpisal pogodbo s poljskim klubom Zielono Goro za preostanek sezone in še za naslednjo. Pred začetkom sezone 2018/19 so se Poljaki odločili, da s slovenskim reprezentantom, ki je leta 2017 osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Istanbulu, prekinejo pogodbo. Odločitev so objavili kar na svojem profilu na Twitterju.

Ker Poljaki niso spoštovali pogodbe in niso sklenili sporazumne poravnave, se je odločil za tožbo na Fibinem arbitražnem sodišču (BAT).

Po pregledu celotne dokumentacije je sodišče ugotovilo, da je poljski klub kršil pogodbena določila. Muriću bo moral plačati deset tisoč evrov neto in 118 tisoč evrov bruto ter petodstotne obresti od 13. septembra 2018 in vse do izplačila.

Prav tako bodo morali Poljaki Muriću plačati 12 tisoč evrov za stroške na arbitražnem sodišču, poleg tega pa tudi 12 tisoč evrov za pravne stroške.