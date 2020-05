Smrt nekdanjega tivolskega "zmaja"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni košarkarski portali poročajo, da je v ponedeljek v 55. letu starosti bitko z rakom izgubil nekdanji kolumbijski košarkar Alvaro Teheran, eden od številnih tujih košarkarjev, ki so se po slovenski osamosvojitvi zvrstili v ljubljanski Olimpiji.

Dres Olimpije je nosil v vihravi sezoni 1995/96, v katero so "zmaji" vstopili s trenerjem Petrom Vilfanom, jo nadaljevali z Janezom Drvaričem in končali z Žarkom Đurišićem. V Ljubljano je pripotoval s košarkarskimi referencami iz španske Fuenlabrade, z ameriškimi študentskimi izkušnjami in statusom izbranca na naboru lige NBA (44. Izbor leta 1991, Philadelphia), a globljega pečata ni pustil.

Po sezoni v Tivoliju je 216 centimetrov visokega košarkarja pot vodila v domačo Kolumbijo, kjer je igral za več klubov, nazadnje za Arrieros de Medellin. Bil je tudi reprezentant Kolumbije, za katero je med drugim nastopil na južnoameriškem prvenstvu.